30 let Policie České republiky

Policie České republiky v těchto dnes vstupuje do čtvrté dekády své existence a uplynulé období hodnotí v novém třicetidílném seriálu.

Právě před 30 lety byly položeny základy samostatné Policie České republiky. Za tu dobu prošla česká policie spolu s celou společností velkým vývojem. Stalo se mnoho zajímavého a také jsme řešili řadu případů, které dodnes budí hrůzu. V následujících symbolických 30 dnech vám připomeneme to nejzajímavější. Zároveň však nechceme jitřit některé hluboké rány a tak záměrně vynecháme případy s násilím na dětech.

Na úvod několik faktických informací: Dne 21. června 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České republiky. V čele policie od té doby stálo 11 mužů. Současný policejní prezident genmjr. Jan Švejdar je ve funkci od prosince 2018. V našich řadách v současné době slouží 40.800 policistů a policistek. Jak se stát jedním z nich zjistíte na webu nabor.policie.cz. Policistou se uchazeč stane poté, co složí služební slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Více informací o Policie České republiky naleznete například v této online dostupné publikaci a milovníky faktů a historie může oslovit nově vydaná kniha 30 let Policie České republiky. Tu získá 10 z Vás, kteří do komentářů nejpřesněji uvedou, kolik policistů od roku 1991 nově nastoupilo do služebního poměru.

Policie České republiky je připravena sloužit občanům 24 hodin denně a nejsnadnější způsob jak se nás dovolat je Národní linka tísňového volání 158.

Sledujte v následujících 30 dnech náš příběh na našem webu, Facebooku či Instragramu a nebojte se připojit Vaši reakci nebo vzpomínku.

Vaše Policie České republiky

21.6.2021

