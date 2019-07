Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Více než tuna kokainu zadržena

Balkánský drogový kartel, pašující kokain po celém světě soukromými letadly byl zadržen

V rámci operace Familia, koordinované americkou agenturou DEA a Europolem, bylo zadrženo celkem 16 osob, 11 v Evropě a 5 v Asii , a zajištěno přes jednu tunu kokainu a 2 miliony EUR v hotovosti.

Orgány činné v trestním řízení z celého světa se spojily proti balkánské organizované zločinecké síti, která byla podezřelá z rozsáhlého obchodování s kokainem z Jižní Ameriky do Evropy, a to pomocí soukromých letadel. Šetření bylo zahájeno a vedeno chorvatskou policií (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala) a Úřadem zvláštních žalobců pro potírání korupce a organizovaného zločinu počátkem roku 2018. Podílely se na něm také orgány České republiky, Srbska a Slovinska. Během operace byly současně realizovány úkony trestního řízení represivních a justišních orgánů ze tří různých kontinentů - Asie, Evropy a Jižní Ameriky.

Evropa: k chorvatské policii se připojila Národní protidrogová centrála SKPV z České republiky, kriminální policie ze Srbska, slovinská národní policie (Policija), francouzská policejní služba (Gendarmerie Nationale) Švýcarská federální policie, Federální policie z Belgie (Federale Politie / Police Fédérale) a Italský finanční sbor (Guardia di Finanza);

Asie: celní orgány z Hongkongu, soudní policie z Macaa a malajská soudní policie;

Jižní Amerika: oddělení pro potírání nelegálních drog (DGRTID) z Uruguaye a národní policejní policie Paraguayské SIU a SENAD SIU;

USA: USA DEA (pobočky v Evropě, Asii a Jižní Americe);

Agentury EU: Europol a Frontex.

Nezbytná globální spolupráce

Šetření ukázalo, že balkánští obchodníci s kokainem nepůsobili pouze v Evropě a Jižní Americe, ale také v Asii, zejména v Hongkongu a Macau, a to z důvodu snazší koordinace obchodu s mnohakilogramovými množstvími kokainu. Obchodníci s drogami uskutečnili v letech 2018 až 2019 několik letů z Jižní Ameriky a Evropy.

Orgány činné v trestním řízení založily pracovní skupiny, aby odhalily a identifikovaly jednotlivé články tohoto obchodu s kokainem v Evropě, Asii a Jižní Americe. Paralelní prověřování prováděná v rámci operace Familia ukázala, že organizovaná zločinecká síť má úzké vazby s mnoha zločineckými partnery a kontakty působícími v různých zemích EU a mimo EU (především Austrálie, Belgie, Kostarika, Chorvatsko, Česko, Francie, Francie, Hongkong, Itálie, Macao, Malajsie, Paraguay, Srbsko, Slovinsko a Uruguay).

Spolupráce v reálném čase vedla k identifikaci trestné činnosti v Evropě, kde orgány z Chorvatska, Česka a Srbska podnikly první kroky k rozkrytí této sítě a zdrojů v Jižní Americe. Společná spolupráce všech složek měla za následek zabavení kokainu v květnu 2019 ve Švýcarsku.

Souběžně s aktivitami v Evropě a Jižní Americe, a díky vyšetřování srbských orgánů, byla v Asii identifikována další linie trestné činnosti této balkánské zločinecké organizované skupiny. Koordinace několika poboček DEA v Asii a Evropě vedla detektivy k identifikaci balkánské kriminální buňky, která operovala mimo Asii. Buňka získávala zásilky kokainu pašované po moři. Šetření vedlo k zadržení několika kilogramů kokainu hongkongskými celními orgány a macajskou soudní policií.

V rámci trestního řízení vedeného Národní protidrogovou centrálou SKPV byla soustavně monitorována činnost dvou českých pilotů, kteří podle pokynů hlavního organizátora za účelem zastření skutečného účelu letů zajišťovali fiktivní pasažéry a následně soukromým letadlem prováděli přepravu kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. V květnu 2019 byly českou stranou ve formě Evropského vyšetřovacího příkazu požádány příslušné francouzské orgány o intenzivní monitorování podezřelých osob, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že výše uvedeným způsobem má být z Uruguaye letecky pašováno velké množství kokainu. Tato skutečnost se následně potvrdila a po té, co podezřelí překročili hranice z Francie do Švýcarska, došlo k jejich zadržení a záchytu 600 kg kokainu, který byl ukryt ve 21 cestovních zavazadlech. V České republice byl následně zadržen druhý z pilotů, přičemž v rámci provedených domovních prohlídek u něj bylo zadrženo v přepočtu téměř 1.000.000 Euro.

Konečné výsledky: 2 miliony EUR v hotovosti a více než jedna tuna zabaveného kokainu

Výsledkem operace Familia bylo zdržení celkem 16 osob, z toho 11 v Evropě (Chorvatsku, České republice, Srbsku a Švýcarsku) a 5 v Hongkongu. Jeden z hlavních organizátorů trestné činnosti, byl zadržen ve Švýcarsku při koordinaci dovozu zásilky o hmotnosti 600 kg. Podezřelý má mezinárodní kriminální zázemí v Evropě i mimo ni. Další, poslední, z vysoce postavených členů organizované skupiny byl zatčen v Chorvatsku.

Orgány činné v trestním řízení zabavily více než 1 tunu kokainu: 600 kg ve Švýcarsku a 421 kg v Hongkongu. V Chorvatsku, Česku, Srbsku, Slovinsku a Švýcarsku byly zadrženy 2 miliony EUR v hotovosti a více než 1 milion EUR v luxusním zboží, jako jsou kvalitní hodinky a vozidla.

Akce koordinovaná protidrogovou jednotkou Europolu

Do podpory tohoto mezinárodního vyšetřování, koordinaného a vedeného protidrogovou jednotkou Europolu, bylo zapojeno několik dalších týmů Europolu. AP Sustrans (analytický projekt Europolu, zapojený do případů souvisejících s organizovanými zločineckými sítěmi zapojenými do praní špinavých peněz) a oddělení EU pro předávání informací o Europolu (EU IRU) vytvořili zpravodajské informace pro vyšetřovací týmy v terénu. Podpora byla dána především zřízením několika evropských a více kontinentálních koordinačních setkání, zajištěním finanční podpory pro nasazení tří vyšetřovatelů během realizačního dne ve Švýcarsku, průběžné analýzy, křížové kontroly a dalšího zpracování zpravodajských informací v reálném čase.

Tato operace byla součástí širší evropské strategie proti síti organizovaného zločinu západního Balkánu známé jako Balkánský kartel a jeho nejvyšších článků, kterou koordinovalo Chorvatsko a podpořilo ho mnoho orgánů činných v trestním řízení zemí EU a zemí západního Balkánu, USA DEA a Europol.

Praha 25. července 2019

