Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Organizovaná skupina falešných bankéřů odhalena

KRAJ - Stovky podvodných telefonátů, desítky miliónů korun škody.

Policisté z Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje rozkryli organizovanou skupinu, která má na svědomí spáchání stovky podvodů tzv. falešných bankéřů se škodou několika desítek miliónů korun. Část ze zadržených skončila ve vazbě.



Skupina se vydávala za pracovníky České národní banky. Poškozeným volali pod smyšlenou legendou, že došlo k napadení jejich účtu a je třeba k záchraně úspor převést peníze na tzv. záchranný účet. V některých případech přiměli poškozené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví. Pro zvýšení důvěryhodnosti používali pravá jména zaměstnanců banky, telefonní čísla banky i Policie ČR tzv. spoofing, takže si poškození mysleli, že hovoří se zaměstnancem banky či policistou. Oklamané osoby tak přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, o které si jakoby samy zažádaly. Peníze z účtu poškozených osob byly většinou převáděny na účty zejména ukrajinských občanů, žijících v ČR, kteří obratem peníze z bankomatů vybírali a předávali dalším osobám. Těmto lidem, kteří zpřístupnili své účty, hrozí obvinění za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti - před snadnými výdělky jsme např. občany varovali již v květnu 2022 a i v lednu 2023.

Vzhledem k jejich velmi sofistikované trestné činnosti bylo obtížné získat jakoukoliv informaci vedoucí k osobám pachatelů. Po necelém roce a půl šetření, získávání důkazů, zjišťování podezřelých a rozplétání vazeb mezi nimi, již mohlo minulý týden dojít k tzv. realizaci. Přes sto policistů z téměř všech krajských útvarů a územních odborů Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní policií Ukrajiny, Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) a zásahovými jednotkami z různých částí ČR byli tak minulý týden nasazeni na realizaci zlikvidování navolávacího call centra se sídlem v ukrajinské Oděse. Realizace probíhala ve stejný den a čas na území České republiky a Ukrajiny.



Dvacet tři českých občanů (z toho 7 žen a 16 mužů) policisté zadrželi a 17 obvinili ze zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině a 12 z nich navíc obvinili ze zvlášť závažných zločinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Z těchto všech zadržených osob bylo na Ukrajině zadrženo 6 osob, které budou v rámci extradičního řízení vydány do České republiky a poté také obviněny ze stejných trestných činů. Dalších 17 osob - občanů Ukrajiny zadržela ukrajinská policie ve spolupráci s Policií ČR na různých částech Ukrajiny v rámci vlastního trestního řízení.

Policistům se podařilo jak v České republice tak i na Ukrajině dohromady zajistit téměř 50 notebooků, téměř 60 mobilních telefonů, přes 100 sim karet, necelou desítku flash disků a kryptopeněženek, přes 30 platebních karet, téměř půl milionu Hřiven, 80 tisíc dolarů, 1 tisíc Eur, drogy a zbraně. V rámci finančního šetření se nepodařilo na účtech obviněných zajistit žádné finance, jen 3 nemovitosti na území ČR.

Policisté skupině zatím prokázali, že během roku (10/22 - 10/23) spáchali více než 150 skutků se škodou téměř 30 miliónů korun, z čehož přes 22 mil. korun je škoda dokonaná, necelých 1,5 mil. korun ve stádiu pokusu a necelých 4 mil. korun ve stádiu přípravy. Předpokládá se však, že tato skupina má na svědomí dalších několik set skutků, čímž vzroste i způsobená škoda. V současné době spis obsahuje již přes 20 tisíc listů a okolo 1 TB dat.



Call centrum bylo umístěno v Oděse a řízeno ukrajinským občanem. Padesátiletá žena, která nejprve sama byla falešným operátorem, měla být hlavní náborářkou nových falešných operátorů z České republiky. Zadávala inzeráty na pracovní místa, komunikovala se zájemci, poté je proškolila a zajistila jejich odjezd na Ukrajinu. Operátoři si průměrně přišli na 80 až 200 tisíc korun měsíčně, dle jejich šikovnosti.

Na 3 osoby (1 žena ve věku 50 let a 2 muži ve věku 40 a 42 let) policisté ke státnímu zástupci podali podnět na vazbu. Soudce následný návrh akceptoval a trojici minulý pátek do vazby poslal.

Všem obviněným hrozí až desetileté vězení.



Tisková zpráva Národní policie Ukrajina



V rámci výše uvedené realizace policisté odhalili ve dvou domech na Náchodsku i pěstírnu konopí a zadrželi tři muže ve věku 31, 44 a 51 let, kteří jsou v současné době stíháni na svobodě. Nejstarší muž, jenž je partnerem výše zmíněné 50leté náborářky, je obviněn ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Oba mladší muži, kteří nejsou občany České republiky, jsou obviněni z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky. Nejstaršímu muži hrozí až 10leté vězení a oběma mladším až 5leté vězení.

V obou domech policisté nalezli nákladné sofistikované technologie pro indoor pěstování, sklidili přes 250 vzrostlých rostlin konopí a zajistili téměř 9 kg sušiny.

plk. Mgr. Jiří Nový, náměstek ředitele NCTEKK pro kybernetickou kriminalitu dodává:

"Na zmíněné operaci se podíleli příslušníci Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě společně se svými partnery z Národní policie Ukrajiny a ukrajinské Generální prokuratury. Díky dlouhodobé intenzivní mezinárodní spolupráci a osobní účasti českých policistů na Ukrajině při realizační části operace došlo k rozbití kompletní struktury organizované zločinecké skupiny.

Trestná činnost v kyberprostoru nezná hranice a její odhalování vyžaduje vysokou odbornost a týmový přístup. Kvalitní práce týmu Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje a intenzivní spolupráce NCTEKKu s partnery na Ukrajině vyústily v likvidaci nebezpečné skupiny, která cílila na české občany. I přes mimořádně obtížnou bezpečnostní situaci na východě Ukrajiny se čeští policisté osobně podíleli na závěrečné fázi operace v ukrajinské Oděse a bezpečně se vrátili zpět domů ke svým rodinám.“

por. Iva Kormošová

24.4.2024, 11.00

