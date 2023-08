Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Letní prázdniny z pohledu policie

MĚLNICKO – Během prázdnin jsme nijak nezaháleli. Mělničtí policisté, policistky a preventistky se zapojili do řady preventivních a bezpečnostních akcí probíhajících o letních prázdninách.

Během letních měsíců ve Středočeském kraji probíhá celá řada preventivních a bezpečnostních akcí, do kterých se zapojili policisté a policistky Územního odboru Mělník.

Na řidiče automobilů je zaměřen projekt „Auto není trezor“ nebo „Řídím, piju nealko!“, na cyklisty je to „Na kole jen s přilbou“, na ty, co odjíždějí na dovolenou „Zabezpečte se!“ a mnoho dalších.

Auto není trezor

Během prázdnin jsme v rámci tohoto projektu apelovali na řidiče a spolujezdce zejména u koupališť a vodních ploch, aby ve vozidle nenechávali viditelně žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze. Vedle cenných věcí doporučujeme nenechávat ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat. Způsobená škoda často může být větší než cena odcizené věci.

Řídím, piju nealko!

V letních měsících proběhla na Mělnicku uvedená akce několikrát. Policisté po provedení běžné silniční kontroly rozdali nealkoholické pivo a jednorázový alkotest těm řidičům, kteří neporušili žádné předpisy. Smyslem tohoto projektu je upozornit řidiče na nebezpečí požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant a seznámit je s možnými alternativami, v tomto případě nealkoholického piva. Naším cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu nebo omamných psychotropních látek.

Více na: https://www.policie.cz/clanek/ridim-piju-nealko-pivo-434321.aspx.

Na kole jen s přilbou

Akce je zaměřená na bezpečnost cyklistů v dopravním prostředí, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přileb a reflexních doplňků. Tyto bezpečnostní prvky mohou zachránit cyklistům život či zabránit těžkým následkům. Několikrát mohli cyklisté potkat policisty na cyklostezkách nejen v okolí Mělníka, ale také Kralup nad Vltavou a Neratovic. Policisté zejména dospělým cyklistům vysvětlovali, že sice povinnost nosit na kole cyklistickou přilbu nemají, ale pro svou vlastní bezpečnost by se měla stát automatickým doplňkem. Kolize cyklistů mají mnohdy vážné následky právě díky absenci tohoto bezpečnostního prvku. Navíc jdou dospělí takovým přístupem příkladem svým dětem, které ze zákona tuto povinnost mají. Dětem policisté zkontrolovali, zda mají helmu správně nasazenou a zapnutou. Každý, kdo se u policistů zastavil, odjel s malou odměnou např. cyklomapou, reflexním předmětem nebo informačním letákem.



Více na: https://www.policie.cz/clanek/projekt-na-kole-jen-s-prilbou-671473.aspx

Zabezpečte se!

Policisté v rámci tohoto projektu upozorňovali majitele rekreačních objektů, jak minimalizovat vykradení svého přechodného obydlí, dále s nimi pohovořili o zabezpečení jejich obydlí (bytů, domů) a obdarovali je informačním letáčkem. Ke snížení rizika vloupání do objektu je také důležité mít dobré sousedské vztahy. Všímavost a včasné upozornění na linku 158 může sehrát důležitou roli při ochraně majetku. V případě, že se stanete obětí této trestné činnosti, nevstupujte na místo činu do příjezdu policejní hlídky. Váš pohyb nebo úklid ve vykradené nemovitosti by mohl narušit stopy, které pachatel na místě zanechal.



Více: https://www.policie.cz/clanek/zabezpecte-se-a-nedavejte-sanci-zlodejum-262611.aspx

Bezpečně na vodě

Policisty jste mohli potkat nejen na vodních tocích, ale i na koupalištích, v kempech nebo tábořištích, kde pohovořili nejen o pravidlech bezpečného koupání, ale také o zabezpečení majetku a cenností, které s sebou u vody často máte. Policisté z Územního odboru Mělník působí se svou lodí také přímo na vodních tocích, kde dohlížejí na dodržování pravidel v plavebním provozu, rybářského zákona.



Více na: https://www.policie.cz/clanek/kontroly-na-vode-zahajeny.aspx.

Všechny zmíněné preventivní akce byly veřejností vnímány velmi pozitivně.

Přejeme Vám hezký a bezpečný zbytek prázdnin.

prap. Martina Hamplová

PČR Mělník

23.8.2023





