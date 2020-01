Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pardubický kraj v číslech Policie ČR

KRAJ - Úspěšný rok 2019

V roce 2019 bylo na území Pardubického kraje spácháno celkem 5 636 kriminálních skutků. Z tohoto počtu se nám podařilo objasnit 3 613 skutků, což je téměř 65%.Z let minulých jsme navíc objasnili 368 skutků. Celkem se stíhalo 3 228 osob, z toho 1 367 recidivistů a 257 cizinců.

Majetková kriminalita

V roce 2019 byl celkový počet majetkové kriminality 2 186 skutků, z nichž jsme objasnili 952, to je 43,55% (v roce 2018 to bylo 2 095 skutků, z nichž bylo 874 objasněno, to je 41,72%). Došlo tedy ke zvýšení nápadu o 91 skutků a ke zvýšení objasněnosti o 1,83%.

K nejčastějším případům patřily krádeže prosté a krádeže vloupáním do objektů. V problematice krádeží a podvodů na seniorech jsme zaregistrovali celkem 42 skutků. Mimořádným opatřením se nám podařilo zachránit seniorům přes 4,5 milionů korun.

Hospodářská kriminalita

Za rok 2019 jsme zjistili na území našeho kraje celkem 766 skutků hospodářské kriminality, kdy 460skutků jsme objasnili. V procentech je toto číslo na úctyhodných 60,05%.

V oblasti zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti zajistili kolegové v roce 2019 majetek v celkové výši 72,7 mil. korun, což je nejlepší výsledek za posledních několik let.

Informační kriminalita

V této problematice jsme celkem zaevidovali 220 trestných činů spáchaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologií oproti 182 evidovaným trestným činům za rok 2018.

Násilná kriminalita

V uplynulém roce jsme vyšetřovali celkem 9 skutků týkající se problematiky závažné násilné kriminality – vraždy. Konkrétně se jednalo o 4 skutky vražd dokonaných, 4 skutky pokusů vražd a 1 skutek vraždy ve stádiu přípravy. Všechny vyšetřované případy jsme s úspěchem objasnili.

Mravnostní kriminalita

Za uvedené období roku 2019 jsme zaevidovali celkem 98 mravnostních skutků, z toho se nám podařilo objasnit 77 skutků, což je téměř80%. Ojedinělým případem bylo vyšetřování trestného činu obchodování s lidmi, který kriminalisté rovněž objasnili.

Toxi

Pracovní skupina TOXI našeho ředitelství uskutečnila v roce 2019 celkem 154 realizací, při kterých obvinila 158 osob. Oproti roku 2018 je to o 51 realizací více.

Přehled dopravní nehodovosti:

DOPRAVNÍ NEHODOVOST v Pardubickém kraji (srovnání roků 2018 a 2019) ÚO Chrudim ÚO Pardubice ÚO Svitavy ÚO Ústí nad Orlicí CELKEM Pardubický kraj ROK 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Počet nehod 860 859 1 493 1 492 782 772 1 213 1 235 4 348 4 358 Usmrceno 9 4 16 14 3 6 5 7 33 31 Zraněno 306 270 622 609 309 275 442 355 1 679 1 509 z toho těžce 42 27 30 38 16 13 54 45 142 123 z toho lehce 264 243 592 571 293 262 388 310 1 537 1 386

ZÁKLADNÍ UKAZATELE NEHODOVOSTI v Pardubickém kraji v roce 2019

Událost Počet Rozdíl proti roku 2018 (+/ -) Rozdíl proti roku 2018 (+/ -) v % Počet nehod 4 358 +10 +0,23 Usmrceno osob 31 -2 -6,06 Těžce zraněno osob 123 -19 -13,38 Lehce zraněno osob 1 386 -151 -9,82 Hmotné škody 243 508 800 -7 914 400 -3,15

V rámci republiky patří našemu ředitelství krásné 3. místo v objasněnosti kriminality. Návíc jsme od Ministerstva Vnitra obdrželi 9 nových vozidel pro prvosledové hlídky. Rok 2019 byl pro naše ředitelství z pohledu čísel velmi úspěšný.Návíc jsme od Ministerstva Vnitra obdrželi 9 nových vozidel pro prvosledové hlídky. Jedná se o vozidla Škoda Octavia III Combi 2,0 TSI 4x4 DSG . Také jsme od Krajského úřadu Pardubického kraje obdrželi finanční dar, za který naše ředitelství pořídilo novou zobrazovací stěnu pro Integrované operační středisko. Tato stěna slouží k zobrazení videosignálů z jednotlivých pracovišť IOS, různých kamerových systémů, vrtulníku a dalších přenosových zařízení, které lze připojit do distribuční sítě. V prevenci jsme úspěšně zahájili projekty na velmi diskutované téma – děti, rodiče a pedagogové v online prostředí

Zde v odkaze naleznete podrobnou statistiku kriminality.

21. ledna 2019

kpt. Mgr. Jiří Tesař

Koordinátor prevence

vytisknout e-mailem