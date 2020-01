Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Prvosledové hlídky mají nová vozidla

PARDUBICKÝ KRAJ - Ministr vnitra spolu s policejním prezidentem předali policistům v Pardubickém kraji nová vozidla.

V úterý 7. ledna 2020 předal ministr vnitra Jan Hamáček spolu s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem za účasti krajského policejního ředitele plk. Mgr. Jana Ptáčka, MBA a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD. policistům prvosledových hlídek v Pardubickém kraji prvních devět nových vozidel.

Jedná se o vozidla Škoda Octavia III Combi 2,0 TSI 4x4 DSG, které jsou policii dodávány na základě rámcové dohody uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a Škoda Auto, a. s.. Vozidla jsou nově vybavena například policejním rámem, který se může použít jako donucovací prostředek k násilnému zastavení vozidla, schránkou pro bezpečné uložení dlouhých zbraní a prostor pro další speciální vybavení jako např. trauma bag, balistické vybavení, zastavovací pás, apod.

Ministr vnitra Jan Hamáček při příjezdu osobně pozdravil všechny policisty prvosledových hlídek, kteří si přijeli vozidla převzít, a zmínil, že i přes některé zrušené tendry na policejní vozidla je rád, že policie bude mít do konce února roku 2020 více než 850 nových vozidel. Ministr dále uvedl, že bude rád, když se během příštího roku podaří zásadním způsobem obměnit vozový park Policie ČR. Všem policistům vzkázal: „Přeji vám mnoho šťastných kilometrů bez nehod a nechť se z každého výjezdu vrátíte ve zdraví k těm, kdo na vás čekají!“

Na jeho slova navázal policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar, který řekl, že je rád, že se po dlouhých letech podařilo dokončit zakázku na nákup vozidel pro přímý výkon a stejně jako ministr vnitra popřál policistům mnoho šťastných kilometrů a nechť jim vozidla dobře slouží.

Hejtman Martin Netolický uvedl: „Policisté si jednoznačně zaslouží nová vozidla, protože často jezdili ve více jak deset let starých vozech, což je z mého pohledu velmi zásadní problém. Měl jsem možnost se s vozidly seznámit a podle mého názoru se podařilo vysoutěžit kvalitní české vozy s potřebnou úpravou pro prvosledové hlídky. Popřál jsem panu policejnímu prezidentovi, aby byl nastaven standardní odpisový plán s obměnou maximálně po čtyřech letech nebo po dosažení určitého počtu najetých kilometrů. Takto to máme nastaveno v rámci naší Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kde jsme se v minulosti také potýkali s problémem v rámci obměny vozidel, ale dnes již několik let funguje průběžná obměna vozového parku a jsem přesvědčen, že takto by to mělo být všude.“

Na závěr ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Jan Ptáček poděkoval ministru vnitra a policejnímu prezidentovi a uvedl: „Pardubická policie dále pokračuje ve vytváření systému prvosledových hlídek s konečným cílem osmi motorizovaných hlídek, sloužících v nepřetržitém režimu 24 h/7 dní v týdnu na území celého našeho kraje. Pokud po našich policistech chceme, aby vykonávali svoji službu řádně, svědomitě a s hrdostí, musíme jim k tomu dát i odpovídající techniku a prostředky. Proto jsem rád za těchto devět policejních speciálů, které jsou určeny právě pro naše prvosledové hlídky“.

Celkem bude policii dodáno 865 kusů vozidel v barvách Policie ČR. Z těchto vozidel bude 387 pro základní dohled, 229 vozidel pro silniční dohled a 249 vozidel pro prvosledové hlídky. Do Pardubického kraje nyní přišlo prvních devět vozidel právě pro výše uvedené prvosledové hlídky.

Prvosledové hlídky

Cílem činnosti prvosledových hlídek pro řešení vzniklých závažných situací, které ohrožují život nebo zdraví osob nebo majetek, je v maximální míře a co nejefektivněji využít sil a prostředků, které jsou předurčeny pro takový typ zákroku. Jde minimálně o dvoučlennou policejní hlídkou, která je schopna v krátkém časovém horizontu reagovat na hrozby terorismu a mimořádné bezpečnostní situace. Prvosledové hlídky jsou zřizovány na všech krajských ředitelstvích policie tak, aby pokryly potřeby všech územních odborů. Každý policista, který plní prvosledové úkoly, je intenzivněji cvičen, připravován na řešení krizových situací a zvláště vyzbrojen i balisticky chráněn. Prvosledová hlídka má především pružně řešit situace, kde figuruje ozbrojený pachatel. Cílem činnosti prvosledové hlídky však není pouze eliminace nebezpečného pachatele, ale poté například koordinace organizované evakuace civilních osob z místa útoku, poskytnutí první pomoci a předávání všech získaných informací. Policisté zařazení v prvosledových hlídkách mají intenzivnější střelecký výcvik, aby dokázali spolehlivě ovládat přidělené střelné zbraně. V souvislosti se střeleckou přípravou se policisté zdokonalují i v taktice vedení policejního zákroku proti ozbrojenému pachateli v různém simulovaném prostředí.

7. leden 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem