Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zvláště závažný zločin těžké ublížení na zdraví

DOMAŽLICE – Dvaadvacetiletý muž byl obviněn, v červnu způsobil jinému muži těžké poranění nožem.

Domažličtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaadvacetiletého muže, kterého obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví. Na případu pracovali od poloviny června, kdy v domě v ulici Spálená v Domažlicích dvaadvacetiletý muž kopal a mlátil do dveří bytu, nadával a křičel. Když padesátiletý muž otevřel dveře, mladý muž držel v pravé ruce nůž, kterým šermoval před sebou a řízl staršího muže do předloktí pravé ruky. Poškozený toto nevnímal a ve snaze nevpustit útočníka do bytu, vzal baseballovou pálku a několikrát jí mladého muže udeřil. Agresor začal z domu ustupovat. Poté poškozený zjistil, že krvácí z pravé paže. Rána na pravém předloktí byla o délce 14 centimetrů a došlo k přetnutí mediálního nervu a loketní tepny. Zranění ohrožovalo život poškozeného, byl hospitalizován a podstoupil operaci. Škoda na poškozených dveřích byla vyčíslena na 8 tisíc korun. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na tři roky až deset let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. listopadu 2021





