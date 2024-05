Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

V minulých dnech vyvrcholila více než roční spolupráce policistů odboru hospodářské kriminality a příslušníků Generálního ředitelství cel, odboru pátrání Plzeň. Při realizaci bylo zadrženo pět osob podezřelých ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Dva hlavní podezřelé zadržela zásahová jednotka.

Trestná činnost spočívala v tom, že podezřelí dodávali do různých výrobních společností pracovní sílu, kterou tvořily především osoby z východní Evropy. Za jejich práci pak inkasovali platby včetně daně z přidané hodnoty. Aby se zbavili povinnosti daň odvést, vytvořili řetězec účelových společností, do jejichž statutárních orgánů instalovali osoby v pozici tzv. bílých koní. Daňovou povinnost pak prostřednictvím fiktivních daňových dokladů převedli na tyto společnosti, kde se daň stala nedobytnou. Vyinkasovanou daň si pak ponechali pro vlastní potřebu, čímž způsobili České republice škodu více než 25 milionů korun.

V rámci realizace bylo provedeno 11 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, kterých se účastnilo více než 70 policistů a celníků. Při těchto úkonech bylo zajištěno množství důkazního materiálu, jako byla například razítka účelových společností, fiktivní daňové doklady, výpočetní technika a další věci důležité pro trestní řízení.

Vrchní komisař zahájil trestní stíhání tří podezřelých ve věku 53 let, 50 let a 45 let, které obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Dva obvinění byli po provedení procesních úkonů propuštěni na svobodu. Třetí obviněný byl na základě návrhu státního zástupce vzat soudem do vazby, neboť panovala důvodná obava, že by mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné nebo jinak mařit trestní stíhání. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

V rámci trestního řízení bylo rovněž pátráno po výnosech z trestné činnosti, ty se však nepodařilo přímo identifikovat. Nicméně bylo zjištěno, že obvinění vlastní nemovitosti v hodnotě nejméně 22 milionu korun. Vzhledem k této skutečnosti bylo přistoupeno k zajištění těchto nemovitostí jako náhradní hodnoty. Zajištěné nemovitosti by pak mohly sloužit alespoň k částečné náhradě způsobené škody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. května 2024

