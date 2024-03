Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zpytoval svědomí

KLATOVY – Zloděj, který se vloupal do prodejny v Klatovech a z pokladny odcizil finanční hotovost, se k činu sám přišel doznat.

Dne 10. února 2024 přijali klatovští policisté oznámení o vloupání do jedné z prodejen v obci Klatovy. K činu mělo dojít v době od 9. února 2024 do 10. února 2024 a to tak, že pachatel vytlačil zadní vstupní dveře, kterými vešel do vnitřních prostor prodejny, kde z pokladny odcizil finanční hotovost ve výši přes 23 tisíc korun. Na místo se dostavili policisté z obvodního oddělení Klatovy a klatovští kriminalisté. V prodejně a jejím okolí provedli ohledání místa, prvotní šetření a zajistili několik kriminalistických stop. Ve věci klatovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci.

Dne 12. února 2024 krátce po poledni se však na oddělení obecné kriminality v Klatovech dobrovolně dostavil třiadvacetiletý muž z Klatovska, který se k uvedenému činu doznal, za svoje jednání se omluvil a projevil snahu nahradit způsobenou škodu. Policejní inspektor sdělil dotyčnému muži podezření ze spáchání přečinu krádež. Vzhledem k okolnostem případu a doznání podezřelého předložil policista státnímu zástupci závěrečnou zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení s návrhem na podmíněné odložení podání návrhu na potrestání.



por. Bc. Barbora Šmatrerová, DiS.

8. března 2024

