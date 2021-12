Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Buďte vidět, přežijete!

RYCHNOVSKO - Reflexní prvky pro malé i velké chodce.

Hlídka dopravních policistů se dnes ráno vypravila do Solnice k základní škole.



Viditelnost - SolniceMístní školské zařízení stojí v těsné blízkosti frekventované silnice č. I/14. Většina děti, které autobusy přivážejí z okolních vesnic, musí tuto komunikaci přecházet. Přestože jim při cestě do školy pomáhá semafor, děti musí být obezřetné a také musí být dobře vidět. V tomto ročním období přicházejí do školy za tmy. Často je tomu tak i cestou zpátky. Navíc při dojíždění do vesnic ne vždy jdou celý úsek po chodníku. Proto je nezbytné, aby žáci a žákyně, stejně jako dospělí, používali reflexní prvky.

Reflexní označení dnes děti spolu s policisty hledaly na svých aktovkách i oblečení a obuvi a spolu s radami, jak se při snížitelné viditelnosti chovat, dostaly i reflexní pásek "BESIP". Dospělí si pak odnesli reflexní nákupní tašku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Reflexní prvky odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů, takže výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Naproti tomu fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ale ve tmě svou funkci ztrácejí. Proto je vhodné na oblečení oba typy kombinovat. A pořídit pro děti oblečení a tašku do školy v pestrých barvách a s reflexními prvky by pro rodiče mělo být samozřejmostí.

Od roku 2016 navíc platí novela zákona o silničním provozu, kdy má chodec za povinnost být mimo obec za tmy a za snížené viditelnosti označen reflexním prvkem. V případě, že tak neučiní, hrozí mu v příkazním řízení pokuta ve výši až 2 tisíce korun. Ve správním řízení je pokuta až 15 tisíc korun.

Jak zvýšit viditelnost (chodců a cyklistů)

Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy.

Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo).

Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky.

Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovací prvky, samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly.

Nejenom automobily mají povinnost svítit, cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít rovněž za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Varovné blikající koncové světlo lze spatřit až do vzdálenosti 1 000 metrů. Řidič auta tak může cyklistu včas vidět a přizpůsobit rychlost jízdy dané situaci.

Více preventivních informací k danému tématu naleznete v odkazu ZDE.

por. Mgr. Alena Kacálková

2. prosince 2021

