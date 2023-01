Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena se vyhýbá nástupu do vězení

PLZEŇSKÝ KRAJ - Je vedena v celostátním pátrání. Viděl ji někdo? Víte, kde se pohybuje? Informace přijmeme na lince 158.

Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov pátrají po jednatřicetileté ženě, trvale bytem Benešova třída 295, Nýřany, což je budova městského úřadu, po které je vyhlášeno celostátní pátrání. Na jmenovanou vydal Okresní soud Plzeň – město dvakrát příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin krádež a trestný čin zanedbání povinné výživy. Příkazy byly vydány v srpnu loňského roku. Hledaná však doposud do výkonu trestu nenastoupila, nezdržuje se na žádné soudu známé adrese a nástupu do vězení se vyhýbá. Mohla by se pohybovat po celém Plzeňském kraji.

Hledaná je hubené postavy, měří 165 až 170 centimetrů, má hnědé odbarvené středně dlouhé vlasy a zelené oči. Popis aktuálního oblečení není znám. Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

Informace najdete na tomto odkazu. Pokud je neaktivní, pátrání bylo odvoláno. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13090823220311



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. ledna 2023

