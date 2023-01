Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žena přišla o víc než milion korun

PŘEROVSKO - Naletěla podvodníkovi.

Další obětí podvodníka se stala starší žena z Přerovska, kterou kontaktoval neznámý pachatel prostřednictvím sociální sítě a svým obratným umem ji přiměl, aby investovala do nákupů akcií společnosti ČEZ. Poškozená proto v polovině ledna uhradila částku 6 500 Kč, která byla určena na nákup akcií. O několik dní později si to ale rozmyslela, kontaktovala makléře, se kterým byla předtím ve spojení a informovala ho o svém rozhodnutí odstoupit od investiční smlouvy a žádala vrácení peněz. Obchodník nebyl proti, ale poškozené sdělil, že v tom případě si musí do svého zařízení nainstalovat aplikaci anydesk a přihlásit se do svého internetového bankovnictví, aby jí mohly být vráceny vložené finance. Žena postupovala podle jeho pokynů a podvodník tak získal přístup k jejímu účtu. Z konta jí odčerpal veškeré úspory a navíc ještě jejím jménem uzavřel spotřebitelský úvěr na částku 600 000 Kč a půjčku 800 000 Kč. Takto získané finance postupně v několika transakcích převedl na další účty. Veškeré tyto úkony poškozená potvrdila pomocí bankovního klíče a vznikla jí škoda přes 1 600 000 Kč. Případ šetříme pro trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Vyzkoušejte si na www.kybertest.cz, zdali se nemůžete obětí internetových podvodníků stát i vy.

Preventivní informace lze získat na: https://www.policie.cz/clanek/nebud-labut-preventivni-kampan-proti-investicnim-podvodum.aspx

25. ledna 2023

