Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena přišla o tisíce korun

STŘÍBRO – Naletěla podvodníkovi, kterému uvěřila, že peníze potřebuje na nákup pohonných hmot do vrtulníku.

Stříbrští policisté se zabývají případem podvodného jednání, ze kterého je podezřelý zatím neznámý pachatel, který na začátku února letošního roku kontaktoval 20 letou oznamovatelku prostřednictvím sociální sítě. S v průběhu února komunikoval a přislíbil jí při tom, že přiletí do Prahy a stráví spolu nějaký čas. Poté mladou ženu požádal o půjčení finanční částky ve výši 100 000 korun, kterou potřeboval na nákup pohonných hmot do vrtulníku a na zaplacení součástky do lodi. Důvěřivá žena podvodníkovi následně zaslala na jím uvedený účet částku ve výši 70 000 korun. Částku měl vrátit do konce února, avšak do této doby tak neučinil a s dotyčnou ukončil veškerou komunikaci. Stříbrští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. Po pachateli pátrají.

Občanům v souvislosti s tím opětovně připomínáme, aby byli v takových případech obezřetní a měli na paměti, že pokud od nich chce někdo půjčit vyšší obnos peněz, může se jednat o podvodníka, jehož cílem je důvěřivé lidi o jejich peníze připravit.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

4. 3. 2021

vytisknout e-mailem