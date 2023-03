Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena poškrabala policejní vozidla

KLATOVY – Pak sedla do auta a chtěla odjet. Byla zastavena policisty. Nadýchala více než dvě a půl promile.

Klatovští kriminalisté sdělili pětatřicetileté ženě podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelá na konci letošního roku v Klatovech na volně přístupném parkovišti pro služební vozidla policie poškrábala prstýnkem, který měla na prstu, dvě policejní auta. Na jednom vyryla do laku a do reflexních polepů vodorovnou rýhu o délce 170 centimetrů na druhé vyryla kosočtverec, okolo kterého pak udělala ještě vlnovku. Poté nasedla do svého osobního vozu tovární značky Škoda Octavia a chtěla odjet. Byla zastavena a kontrolována hlídkou policie. Na výzvu se podrobila dechové zkoušce, zda není ovlivněna alkoholem. Odborné měření elektronickým přístrojem jí byla naměřena hodnota 2,56 promile alkoholu. S ohledem na pozitivní výsledek se žena dobrovolně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Rozborem vzorku byla prokázána přítomnost alkoholu v krvi v množství 2,63 gramů na kilogram. Ženě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. března 2023

Odkazy do noveho okna Poškrábaná policejní vozidla Detailní náhled Poškrábaná policejní vozidla Detailní náhled

vytisknout e-mailem