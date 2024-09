Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

LITOMĚŘICKO – Projekt pokračuje i ve školních lavicích.

Litoměřičtí policisté se opět v rámci preventivního projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zapojili v týdnu od 2. do 6. září 2024 do celorepublikové akce, která probíhá ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Dohlíželi na bezpečnost dětí při přecházení na přechodech pro chodce, které jsou v bezprostřední blízkosti základních škol. Hovořili s dětmi a jejich rodiči nejen o pravidlech správného přecházení, ale i o pravidlech silničního provozu na pozemních komunikacích.

Tento týden „Zebra“ proběhla na ZŠ v Budyni nad Ohří a dále bude pokračovat ve školních lavicích dalších základních škol. Žáci zapojení do projektu obdrží pracovní sešity tematicky zaměřené na bezpečné chování v dopravním prostředí. Ve třídách následně probíhají besedy na téma bezpečnosti v silničním provozu, které jsou cílené zejména na bezpečnost chodců, správné přecházení komunikací a důležitost viditelnosti.

Tyto preventivní besedy, ve stejném duchu, budou probíhat ve školách na Litoměřicku po celý školní rok.

19. září 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

