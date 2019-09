Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra letos oblékla nový kabát

BENEŠOVSKO – Smysl celého projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ale pro děti zůstal stejný. Zopakovat si základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu, která jsou letos nově rozšířena o oblast osobního bezpečí.

Preventistky oddělení tisku a prevence územního odboru Benešov společně s koordinátorem BESIP zavítali počátkem září tohoto roku do Základní školy Karlov v Benešově, kde v rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ navštívili žáky druhých a třetích tříd. Interaktivní formou si s nimi zopakovali základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Řekli si něco o tom, která místa jsou vhodná ke hraní a která ne, kdo je chodec a kdo cyklista a kudy se smějí vlastně pohybovat, jak má vypadat správě upevněná cyklistická přilba, proč je nutné být označen reflexními prvky anebo proč se ve vozidle pokaždé a hlavně správně připoutat. Výklad doplnili o tematická videa, na kterých mohly děti názorně vidět konkrétní situace, aby tak lépe pochopily všechny souvislosti. Tak například na videu s tematikou viditelnosti mohly porovnat, jaký je to rozdíl, když se po komunikaci za snížené viditelnosti pohybuje osoba označená reflexními prvky a osoba, která jimi označená není. Tzv. crash testy jim zase ukázaly, k čemu by mohlo dojít, kdyby ve vozidle nepoužily bezpečnostní pásy anebo by byly připoutány nesprávným způsobem. Neméně zajímavé pak pro ně byly i autentické záběry z městského kamerového systému, na kterých bylo zachyceno správné, ale i nesprávné chování chodců při přecházení vozovky.

V rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ vznikl pro letošní rok nový pracovní sešit s tematikou bezpečného chování v dopravě, nově rozšířený o oblast osobního bezpečí. Určený je zejména pro žáky 3. tříd základních škol a obsahuje celkem 44 témat, na každý týden školního roku jedno. Pedagogové je mohou se svými žáky probírat například v rámci dopravní výchovy a po celé vyučovací období si tak s nimi tyto základní zásady průběžně připomínat. Pracovní sešit, včetně manuálu, je pro případné zájemce volně ke stažení zde.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

5. září 2019

