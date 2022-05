Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ze dvou vozidel pachatel odcizil nářadí

PLZEŇ - Kvůli lupu rozbil skleněnou výplň dveří zaparkovaného vozidla. Ve druhém případě majitel ve svém automobilu nenašel elektrické nářadí, ruční nářadí a peněženku s doklady a finanční hotovostí, kterou tam omylem zanechal.

Pravděpodopně v noční době od 8. do 9. května 2022 došlo ke krádeži stavebního nářadí, které bylo uschováno v nákladním vozidle, které jeho majitel zaparkoval na parkovišti v Lábkově ulici v Plzni. Pachatel nejprve nezjištěným způsobem rozbil okénko pravých předních dveří vozu a poté vnikl do jeho interiéru. Z něho si s sebou odnesl či odvezl uschované stavební nářadí za přibližně 40 tisíc korun. Policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany se nahlášeným trestním případem dále zabývají.

K dalšímu prověřovanému případu došlo v době od 5. do 6. května 2022, dle všeho v noční době, kdy neznámý pachatel zacílil na zaparkované vozidlo v Hřímalého ulici v Plzni. Nezjištěným způsobem překonal zabezpečení automobilu, do kterého vnikl. V něm měl jeho majitel ponechané elektrické nářadí, sadu ručního nářadí a peněženku s doklady a finanční hotovostí 4 000 korun. Pachatel z vozu odcizil věci za přibližně 30 tisíc korun. Borští policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V souvislosti s oběma případy policisté opětovně apelují na širokou veřejnost, aby ve vozidlech nenechávala viditelně odložené věci, elektroniku, oblečení, nářadí a cennosti, které se tak stávají lákadlem pro nenechavce. Také osamoceně stojící vozidlo je pro pachatele snadným terčem. K vloupání do vozidla může pachatele zlákat i zdánlivě bezcenná věc. Pokud pachatel vidí v automobilu věc, kterou se rozhodne odcizit, půjde si za svým cílem a rozhodně se v tu chvíli nebude ohlížet na to, zda se do vozu bude vloupat šetrně. Škoda, kterou poškozením vozidla mnohdy způsobí, v některých případech mnohonásobně překročí cenu odcizené věci. Pachatel se krádeže dopouští za účelem zisku.

Nedávejme zlodějům šanci a nenechávejme věci ve vozidle, protože AUTO NENÍ TREZOR.

9. května 2022

