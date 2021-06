Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatajení věci

KDYNĚ - Kdosi nalezl na náměstí peněženku s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními doklady. Nález si přisvojil. Naplnil skutkovou podstatu trestného činu.

Dne 23. června 2021 přijali policisté Obvodního oddělení Kdyně oznámení o zatajení nálezu. Jednapadesátiletý oznamovatel uvedl, že v obci Kdyně na náměstí musel neznámý pachatel v blíže nezjištěné době téhož dne od 11:30 hodin do 11:50 hodin nalézt jeho peněženku, ve které měl finanční hotovost 14 400 korun, osobní doklady, kartičku zdravotní pojišťovny a dvě platební karty. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

§ 219 Zatajení věci

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

V případech ztrát a nálezů věcí různé hodnoty, ať už se jedná o peněženky, mobilní telefony či jiné předměty, jejichž hodnota dosahuje částky 10 000 korun a více, se policisté často setkávají s absencí právního vědomí. Většina občanů se totiž domnívá, že si může beztrestně takovou věc ponechat. Jsou však na velkém omylu. Takovým jednáním se mohou snadno dostat do křížku se zákonem a naplnit skutkovou podstatu trestného činu zatajení věci. Toho se dopustí každý, kdo si přisvojí cizí věc, která se do jeho moci dostala nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné. O zatajení věci jde i tehdy, když pachatel s nálezem nijak nedisponuje, ale odmítá jej vydat oprávněné osobě. Není proto rozhodné, jak poté, co si věc přisvojil, s ní skutečně nakládá a zda s ní vůbec nějak nakládá. Podstatné je rovněž vědět, že nálezce se v případě, že nalezenou věc chce vrátit, nemá čeho obávat. Pokud u něj přesto obavy z jakéhokoli důvodu panují, nemusí chodit rovnou na policii nebo jiné úřady. Má možnost nalezenou věc vrátit i anonymně. Může totiž využít schránek důvěry, které jsou v každé obci.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. června 2021

vytisknout e-mailem