Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zasněžené silnice potrápily řidiče

KLATOVSKO, DOMAŽLICKO – V pátek vyjížděli dopravní policisté z Klatov a Domažlic během pár minut k několika dopravním nehodám. Ty si vyžádaly i zraněné.

Dne 20. ledna 2023 kolem 16:30 hodiny došlo na pozemní komunikaci vedoucí od obce Vítkovice na obec Kroměždice k dopravní nehodě. Třiatřicetiletá řidička osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, kdy na zasněžené komunikaci dostala smyk, který se jí nepodařilo vyrovnat, a s vozidlem havarovala do pravého silničního příkopu, kde se auto přetočilo přes střechu. Spolu ve vozidle byly s řidičkou tři děti, které byly převezeny do zdravotnického zařízení k lékařskému vyšetření. Provedené vyšetření neprokázalo, že by při dopravní nehodě došlo k jejich zranění. U řidičky byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Následným šetřením bylo zjištěno, že řidička má neplatný řidičský průkaz a vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Dopravní nehodou byla způsobena škoda ve výši 30 tisíc korun. Nehodou se nadále zabývají policisté z dopravního inspektorátu Klatovy.

Ve stejném čase vyjížděli k dopravní nehodě i domažličtí dopravní policisté. K té došlo na kruhovém objezdu na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Draženov, Babylon, Březí a Klenčí pod Čerchovem. Třiadvacetiletá řidička osobního automobilu tovární značky Opel Insignia jela ve směru od obce Babylon na obec Březí. Při jízdě z mírného klesání dostala na zasněženém povrchu vozovky s vozidlem smyk, vjela na levý okraj komunikace a následně mino silnici, kde narazila do dělící ostrůvku. Po nárazu bylo vozidlo odraženo zpět na komunikaci, kde se převrátilo na levý bok a poté narazilo do stěny kruhového objezdu. Dechová zkouška u řidičky byla negativní a převoz do zdravotnického zařízení byl ze strany řidičky odmítnut. Na vozidle byla způsobena škoda ve výši 80 tisíc korun. Jiná škoda dopravní nehodou nevznikla.

Dále došlo krátce před 17 hodinou silnici I. třídy č. 22 mezi křižovatkami na obce Bořice a Zahořany ke střetu dvou osobních automobilů. Osmnáctiletý řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen Golf jel ve směru od obce Domažlice na obec Kdyně, kdy při průjezdu pravotočivou zatáčkou z mírného klesání pravděpodobně nepřiměřeně zareagoval na vzniklou dopravní situaci před ním, s vozidlem přibrzdil, následně dostal na zasněženém povrchu vozovky smyk a částečně vjel do středu komunikace, kde se bočně střetl s projíždějícím osobním automobilem tovární značky Audi A4 jedoucím ve směru od obce Kdyně na obec Domažlice. Po střetu došlo k odražení vozidla Volkswagen Golf za levý okraj vozovky a následnému nárazu do směrového sloupku. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče automobilu Volkswagen Golf a jeho spolujezdkyně, kteří byli odvezeni do zdravotnického zařízení k ošetření. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Škoda, způsobená dopravní nehodou, byla předběžně vyčíslena na částku 170 tisíc korun.

Po 17 hodině došlo na stejné silnici k další dopravní nehodě. Mezi křižovatkami na obce Spáňov a Nový Dvůr šestadvacetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Fiat Punto jela ve směru od obce Kdyně na obec Domažlice a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala na zasněženém povrchu vozovky smyk, vjela k levému okraji komunikace, následně vyjela vlevo mimo silnici, kde narazila do směrového sloupku a dopravního značení. Při nehodě nedošlo ke zranění řidičky a provedená dechová zkouška byla negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 18 tisíc korun.

Krátce po 17 hodině pak došlo ke střetu tří osobních vozidel na pozemní komunikaci I. třídy č. 26 mezi obcí Březí a křižovatkou na obec Luženice. Třiadvacetiletý řidič osobního automobilu tovární značky Audi S4 s přívěsem jel ve směru od obce Březí na obec Draženov, kdy si za osobním vozidlem tovární značky Audi A6 taktéž s přívěsem, které řídila osmatřicetiletá řidička, jež s vozidlem zpomalila, aby mohla bezpečně odbočit vpravo mimo komunikaci na vjezd do lesa, neponechal bezpečnostní vzdálenost a zezadu do ní narazil. Řidička byla se svým vozidlem Audi A6 následně nárazem odražena k levému okraji komunikace, kde čelně narazila do projíždějícího vozidla tovární značky Seat Cordoba jedoucího ve směru od obce Draženov na obec Březí. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky osobního automobilu Audi A6 a byla převezena do zdravotnického zařízení. Provedené dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Celková škoda, která byla dopravní nehodou způsobena, byla vyčíslena na částku 160 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo po 17 hodině na silnici II. třídy č. 200 u obce Velký Malahov. Jednačtyřicetiletý řidič vozidla tovární značky Volkswagen Caddy jel ve směru od obce Horšovský Týn, když před obcí Velký Malahov dostal na zasněženém povrchu vozovky smyk, přetočil se na bok a vjel do silničního příkopu. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění, dechová zkouška provedená u řidiče vozidla byla negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku téměř 100 tisíc korun.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

23. ledna 2023

