Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zájem o zbraně a zbrojní průkazy stále roste

PLZEŃSKÝ KRAJ – Policisté evidují v Plzeňském kraji přes 22 tisíc držitelů zbrojního průkazu a téměř 75 tisíc zbraní.

Policisté z odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zaznamenávají již třetím rokem zvyšující zájem veřejnosti o zbraně a získání zbrojního průkazu. Policisté evidují v Plzeňském kraji za loňský rok celkem 22 044 držitelů zbrojního průkazu. Jedná se o nárůst proti předchozímu roku o 226 vlastníků zbrojního průkazu. Ke zkoušce odborné způsobilosti, kterou musí žadatel o zbrojní průkaz splnit, se v loňském roce přihlásilo 832 žadatelů. V 520 případech uchazeči úspěšně absolvovali všechny části odborné zkoušky. V 185 případech uchazeči neprospěli v teoretické části zkoušky a v 174 případech nesplnili praktickou část. Žadatel by měl počítat s náročností odborné zkoušky a řádně se na ni připravit. U praktické části, která prověřuje zejména žadatele ze znalosti bezpečné manipulace se zbraní, podcení někteří přípravu natolik, že zbraň vidí poprvé právě u praktické části zkoušky a neví, jak s ní zacházet. Nejpočetnější skupinou žadatelů o zbrojní průkaz tvoří muži ve věku 21 – 40 let. Samozřejmě i mezi ženami se najdou žadatelky o vydání zbrojního průkazu, ale v celkovém počtu žadatelů představují ženy pouze v 1/7. Stoupl i počet registrovaných a ohlášených zbraní v našem kraji, a to na počet 74 975, kdy jde o nárůst o téměř tři a půl tisíce zbraní proti roku 2021.









por. Eva Červenková

6. února 2023

Odkazy do noveho okna Foto z praktické části zkoušky Detailní náhled

vytisknout e-mailem