Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zábavná pyrotechnika

PLZEŇ-VENKOV - Silvestr mají mnozí z nás spojený s ohňostroji, petardami a další zábavnou pyrotechnikou. Dbejte na bezpečnou manipulaci s těmito výrobky.

Blíží se novoroční oslavy, ke kterým patří mimo jiné i zábavná pyrotechnika. Tyto výrobky obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné manipulaci způsobit závažná zranění i škody na majetku. Na přelomu starého a nového roku se tyto produkty objevují na pultech obchodů, stánků i tržnic mnohem častěji, než v průběhu celého roku. Lidé totiž o tyto produkty mají zájem. Proto si vám dovolíme připomenout pár rad a návodů, jak bezpečně se chovat při manipulaci se zábavnými pyrotechnickými produkty. V prvé řadě doporučujeme výrobky kupovat v kamenných prodejnách, kde je k dispozici vyškolený personál a zboží skladují za stálých teplotních podmínek. Každý výrobek by měl být opatřen českým návodem k bezpečnému použití, označením stupně nebezpečnosti a ověřovací značkou CE. Před samotným použitím si návod pozorně přečtěte a postupujte dle těchto rad. Důležitý je také vybrat vhodné místo k použití zábavné pyrotechniky. Zkontrolujte, zda je v okolí dostatečně vhodný prostor. Pozor dejte na stromy, balkóny, elektrická vedení, ale i zaparkovaná auta. Nevhodné je odpalovat zábavnou pyrotechniku v blízkosti nemocnic či domovů důchodců. Pokud zábavnou pyrotechniku používáte se svými přáteli, dodržujte bezpečnou vzdálenost. V tomto období by se měli mít na pozoru rovněž rodiče. Dohlédněte na své děti, jelikož těm pyrotechnika do rukou rozhodně nepatří.

Přesto, že se jedná o zábavnou pyrotechniku, mějte před těmito výrobky a jejich nebezpečností respekt.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

30. prosince 2019

vytisknout e-mailem