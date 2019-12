Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Za volantem pod vlivem alkoholu

ÚNĚŠOV - Přístroj v dechu ženy naměřil více než dvě promile alkoholu.

V pondělí, 9. prosince 2019, dvacet pět minut po čtrnácté hodině řídila 34letá žena vůz tovární značky Dacia Logan. Na pozemní komunikaci jela ve směru od obce Úněšov na obec Číhaná. Asi jeden kilometr za Úněšovem na přímém a přehledném úseku vjela do protisměru, dále pak přes levou krajnici do levého silničního příkopu, kde havarovala. Policisté po příjezdu provedli u ženy dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj v jejjím dechu naměřil přes dvě promile alkoholu. Řdička při dopravní nehodě utrpěla zranění, a tak byla předána do péče lékařů. Nyní se žena bude zodpovídat ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

11. prosince 2019

