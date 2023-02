Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Za krádeže už je ve vazbě

DOMAŽLICKO – Domažličtí kriminalisté sdělili obvinění devětačtyřicetiletému muži z Domažlicka. Ten i přes zákaz řídil motorová vozidla a opakovaně se dopustil několika krádeží nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. V pátek byl zadržen, v sobotu byl vzat do vazby.

Domažličtí kriminalisté zahájili trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže z Domažlicka. Toho se podařilo vypátrat dne 3. února 2023 nýřanským policistům v rámci silniční kontroly. Při té totiž zjistili, že je po dotyčném muži vyhlášeno celostátní pátrání a že se jedná o vozidlo, které bylo odcizené v Maďarsku. Muž byl následně zadržen a předán vyšetřovateli z domažlického oddělení obecné kriminality.

Ten dotyčného obvinil hned z několika krádeží, kterých se obviněný dopouštěl opakovaně, pravděpodobně od ledna letošního roku, a to nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Operativně pátrací činností policisté zjistili, že na Hostouňsku odcizil odstavené neuzamčené vozidlo, ve kterém se nacházel pracovní oděv, náčiní a další věci, čímž způsobil škodu ve výši přes 121 tisíc korun. Odcizený automobil následně nechal odstavený u obce Stod. Pár dní poté odcizil další vozidlo na Kdyňsku. Ve vozidle se nacházely dva kusy pánských peněženek s doklady a finanční hotovostí, klíče a nářadí. Odcizením vozidla a věcí tak způsobil škodu přesahující částku 60 tisíc korun.

Uvedeným ukradeným vozidlem poté odjel do Maďarska, kde byl na hraničním přechodu mezi Maďarskou republikou a Rumunskou republikou zastaven a kontrolován hlídkou maďarské policie a odcizené vozidlo mu bylo zabaveno. K návratu do České republiky si obviněný dopomohl taktéž ukradeným vozidlem, které odcizil v Maďarsku předposlední lednový den, a ve kterém byl právě na začátku měsíce února zastaven a kontrolován nýřanskými policisty. Obviněný muž se dopouštěl i dalšího protiprávního jednání, kdy v několika případech natankoval na benzinových čerpacích stanicích do vozidel palivo a bez zaplacení odjel. Uvedených krádeží se obviněný dopouštěl i přesto, že již byl za takový čin v posledních třech letech potrestán a v měsíci prosinci loňského roku byl podmínečně propuštěn z výkonu trestu.

Dále byl muž policejním komisařem obviněn i ze spáchání pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Uvedeného jednání se obviněný dopouštěl opakovaně, kdy řídil motorová vozidla, ačkoliv mu byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Právě za tyto trestné činy je muž vazebně stíhán domažlickými policisty z oddělení obecné kriminality. O umístění obviněného do vazby rozhodl v sobotu Okresní soud v Domažlicích.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

7. února 2023

