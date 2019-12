Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vydíral svědka, skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Hrozí mu až osm let vězení; Loupeží získal jen drobné.

Do vazební věznice byl dnes na základě podnětu policistů převezen 27letý Chomutovan. Ten byl již v září vyšetřovatelem obviněn z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví, jichž se měl dopustit vůči 22letému muži z Chomutova. O tomto incidentu jsme informovali koncem září. Článek naleznete zde pod názvem „Zaútočil pod vlivem drog“. Obviněný se však se skutečností, že je trestně stíhán, zřejmě nechtěl smířit. Podle dosavadních zjištění tedy v polovině listopadu přišel za poškozeným do místa jeho bydliště na chomutovském sídlišti. Zde na něho měl být vulgární a agresivní a vyhrožovat mu fyzickou újmou, pokud nestáhne to oznámení ze září. Kvůli tomuto jednání rozšířil policejní vyšetřovatel trestní stíhání muže o další obvinění, tentokrát z trestného činu vydírání. Po zahájení trestního stíhání navrhl umístit obviněného do vazby, s čímž se státní zástupce i soudce ztotožnili a podnětu vyšetřovatele vyhověli. Vzhledem k tomu, že se dotyčný měl vydírání dopustit na svědkovi, hrozí mu u soudu vyšší trestní sazba, a to v rozpětí dvě až osm let odnětí svobody.

Loupeží získal jen drobné

Začátkem listopadu si nejspíš chtěl vylepšit svou finanční situaci 36letý muž z Chomutova. Podle sděleného obvinění měl nejprve krátce po poledni na jednom z chomutovských sídlišť požádat 64letého muže o cigaretu. Poté, co ji od něho dostal, ho měl dvakrát po sobě udeřit pěstí a požadovat po něm peníze. Poškozený mu měl vyhovět a dát mu drobné mince v celkové částce 200 korun. S tím se ale útočník nespokojil a napadenému muži měl ještě bránit ve vstupu do domu, kde bydlí. Oloupený se pak zřejmě lstí dostal do svého bytu, kde se zavřel. Přivolaní policisté pak šetřením ustanovili osobu podezřelého. Agresor nyní čelí trestnímu stíhání pro trestný čin loupeže, za který mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí dvou až deseti let.

Chomutov 6. prosince 2019

