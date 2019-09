Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Postrach majitelů benzínek dopaden

CHOMUTOVSKO - Hrozí mu až tři roky vězení; Zaútočil pod vlivem drog; Obtěžoval bývalou družku i její rodinu.

Včerejšího dne sdělili policisté z kadaňského obvodního oddělení podezření muži, který má mít na svědomí celkem šest případů újezdů od benzinových čerpacích stanic. Skutky, které byly původně oznámeny policii jako samostatná přestupková jednání, policisté po ustanovení osoby podezřelého sloučili a řeší je společně ve zkráceném přípravném řízení. Podle zjištění policistů měl třicetiletý Mostečan nejprve odcizit registrační značku a umístit ji na své osobní vozidlo. S ním pak měl od konce července do začátku září objíždět různé čerpací stanice na Chomutovsku, ale také v Žatci a Mostě. Podle sděleného podezření vždy natankoval benzin a poté ujel bez zaplacení. Celkově tak způsobil škodu přesahující osm tisíc korun. Uvedeného jednání se měl dopustit i přes skutečnost, že byl za majetkový trestný čin v posledních třech letech odsouzen. Dokonce teprve před sedmi měsíci opustil brány věznice, kde trest vykonával. Kromě krádeže se bude zodpovídat i ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Důvodem je fakt, že ve všech popsaných případech měl řídit své vozidlo přes soudně uložený zákaz řízení motorových vozidel. Pokud jeho vinu uzná soud, může ho opět čekat pobyt za mřížemi, tentokrát v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Zaútočil pod vlivem drog

Obvinění z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví si včera od vyšetřovatele převzal 27letý muž z Chomutova. Ten měl v úterý po poledni na chomutovském sídlišti po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout 22letého muže, také z Chomutova. Poškozený dle dosavadních zjištění dostal ránu pěstí do obličeje a kolenem do břicha. Další zamýšlenou ránu poškozený zřejmě vykryl rukou, načež byl povalen ze schodů a na zemi skončili nakonec oba zúčastnění. Napadený mladík přitom zjistil, že při potyčce byl také pořezán na paži. Kromě toho mu byla způsobena i další zranění, takže musel být ošetřen lékařem. Policisté podezřelého zadrželi a zajistili kapesní nůž, kterým mělo být zranění paže způsobeno. Útočník byl dle provedeného testu na užití návykových látek v době incidentu zřejmě pod vlivem drog. Při výslechu se k napadení doznal, popřel však, že by poškozeného pořezal úmyslně. Za spáchání uvedených trestných činů mu v případě uznání viny soudem hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Obtěžoval bývalou družku i její rodinu

Začátkem týdne policisté zadrželi 33letého muže z Klášterce nad Ohří. Následně ho obvinili ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a nebezpečné pronásledování. K jeho jednání, namířenému zejména proti bývalé družce, ale také proti její matce a jejímu druhovi, mělo docházet od června tohoto roku. Spočívat mělo především ve fyzickém a slovním napadání uvedených osob, jejich urážení, vyhrožování, vyhledávání přítomnosti a dalším obtěžování. Kromě toho mu klade vyšetřovatel za vinu, že neoprávněně vnikl do bytu matky své bývalé družky a jejího druha a bez jejich souhlasu tam několik minut setrval. U soudu mu za takové jednání může hrozit až dvouleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 27. září 2019

vytisknout e-mailem