Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výbuch pyrotechniky v rodinném domě

PLZEŇ - VENKOV - Včerejšího dne ve večerních hodinách došlo v jednom z pokojů rodinného domu k výbuchu zábavní pyrotechniky. Jednoho muže z místa odvezli záchranáři.

Včerejšího dne ve večerních hodinách vyjížděly všechny složky IZS do jedné menší obce nedaleko Přeštic na jižním Plzeňsku. V pokoji jednoho z rodinných domů došlo k výbuchu zábavní pyrotechniky. Na místě se nacházeli dva muži ve věku 34 a 35 let. Byli pod vlivem alkoholu. Nadýchali téměř dvě promile alkoholu. Oba muže si následně převzali do péče záchranáři. Na místě se nacházela další nevybuchlá pyrotechnika, kterou si převzal pyrotechnik a odvezl ji k odborné likvidaci. Policisté se případem nadále zabývají a prověřují veškeré okolnosti.

nprap. Michaela Raindlová

1.1.2022

