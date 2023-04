Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyjednávání ve více jak desetimetrové výšce

KLATOVY – Muž chtěl ukončit svůj život skokem z výšky.

V pátek v 19:20 hodin jsme na tísňové lince přijali oznámení, že v Nádražní ulici v Klatovech leze na stožár osvětlení muž a vyhrožuje, že skočí. Policejní hlídky z Klatov a Švihova okamžitě vyjely na místo a byla povolána i policejní vyjednavačka. Přivoláni byli také příslušníci Hasičského záchranného sboru s automobilovým žebříkem, strážníci a záchranáři. Policisté začali s mužem, který odmítal slézt, komunikovat a po příjezdu velitel družstva hasičů vystoupal za pomoci techniky do dvanáctimetrové výšky, kde s ním začal rozmlouvat. Policejní vyjednavačku po příjezdu hasiči také vyvezli k muži, se kterým rozmlouvala a vyjednávala. Krátce po jednadvacáté hodině se devětačtyřicetiletého muže podařilo přesvědčit, dobrovolně nastoupil do koše a sestoupal s vyjednavačkou a hasičem dolů. Zde si ho do své péče již převzali záchranáři.



kpt. Bc. Hana Kroftová

6. dubna 2023

