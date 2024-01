Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Všechna vloupání objasnili za jeden den

CHOMUTOVSKO - Recidivista opět v cele.

Díky osobní a místní znalosti objasnili chomutovští kriminalisté dvě vloupání a jeden pokus o vloupání, k nimž došlo v tomto týdnu v Chomutově. Nejprve se pachatel vloupal v úterý po deváté večer do kanceláře budovy Úřadu práce. Po rozbití okna vnikl do kanceláře v přízemí a odcizil tam rádio, které nemělo téměř žádnou hodnotu. Poškozením okna však vznikla osmitisícová škoda. Kromě toho po sobě zanechal značný nepořádek nejen uvnitř, ale i venku, kam například vyhodil kontejner se šuplíky a další věci.

Jen o pár hodin později, v průběhu noci, se neznámý lupič pokoušel násilím dostat i do objektu čerpací stanice. Jeho snaha rozbít boční okno pomocí kladiva však byla marná. Odešel tedy s nepořízenou, avšak napáchal škodu ve výši 5 tisíc korun.



Neuběhla ani půl hodina a došlo k dalšímu vloupání, a to do provozovny tabáku v centru města. I tady se původně neznámý pachatel dovnitř dostal po rozbití skleněné výplně, tentokrát dveří. Z prodejního pultu pak měl odcizit pokladnu s finanční hotovostí, tašku s hotovostí a platební kartu. Celkem si tak měl odnést 40 tisíc korun, poškozením dveří způsobil navíc další škodu ve výši 10 tisíc korun.

Když kriminalisté pojali podezření na konkrétního muže, který mohl mít vloupání na svědomí, došli za ním na ubytovnu. V tu chvíli se tam sice nenacházel, za oknem však spatřili položené stejné rádio, které mělo být odcizeno z kanceláře úřadu. Když pak podezřelého zadrželi, měl u sebe také platební kartu odcizenou z provozovny tabáku a na jeho poměry i větší finanční hotovost přesahující 17 tisíc korun.

Vyšetřovatel 32letému muži z Chomutova sdělil obvinění pro spáchání trestných činů krádeže a pokusu krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vhledem k jeho trestní minulosti a pokračování v páchání trestné činnosti (o vloupáních, jichž se měl dopustit stejný muž, jsme informovali i na konci listopadu) podal vyšetřovatel podnět k jeho vzetí do vazby.

Pokud mu soud vinu prokáže, může ho za mříže poslat až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 5. ledna 2024

