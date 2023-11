Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Noční vloupání objasněna

CHOMUTOVSKO - Bral peníze, platební kartu i elektroniku; Prodávala oblečení za pár stovek, přišla skoro o 300 tisíc.

Listopadová noční vloupání, k nimž došlo v Chomutově, policisté objasnili. K prvnímu z nich došlo v první polovině měsíce krátce před půlnocí. Původně neznámý pachatel násilím vnikl do provozovny pizzerie v centru Chomutova a odcizil odtud notebook, tři mobilní telefony a několik tisíc korun v hotovosti. Další krádež se stala před pár dny, konkrétně v noci z pátku na sobotu. Zloděj po rozbití výplně dveří vlezl do prodejny s oblečením v ulici Palackého, kde pak odcizil platební kartu a několik tisíc korun. Kromě toho si ještě ze stojanu s vystaveným zbožím vzal zimní bundu. Škoda na odcizených věcech při obou vloupáních byla vyčíslena na téměř 50 tisíc korun. Celkových 25 tisíc pak činila škoda způsobená pachatelem při násilném vstupu do zmíněných objektů.

Policisté původně obě vloupání prověřovali samostatně. V rámci šetření se jim podařilo zjistit totožnost muže, jehož podezírali z druhého vloupání. Vypátrali jeho pobyt a přišli si pro něho na ubytovnu. Přitom u něho zajistili část lupu z obou „nočních akcí“ včetně několika tisíc korun, které ještě nestačil utratit. Dotyčný 32letý Chomutovan se pak pod tíhou důkazů k oběma vloupáním přiznal s tím, že to udělal, aby měl na obživu. Policisté mu pak ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Chomutovští policisté v minulých dnech přijali oznámení o podvodu, při němž poškozená přišla o téměř 300 tisíc korun. Devětačtyřicetiletá žena chtěla přes internet prodat dětskou bundu za 50 korun. Na její inzerát se jí ozvala osoba vystupující jako žena, která o zboží projevila zájem. Pak se s prodávající dohodla na koupi dalšího dětského oblečení v celkové hodnotě 600 korun. Údajná kupující navrhla, aby jí prodávající oblečení zaslala přes Balíkovnu s tím, že ona uhradí kupní cenu i poštovné. Posléze poškozené přišel do emailu odkaz na stránky jevící se jako stránky Balíkovny. Po kliknutí na odkaz ve zprávě se objevila tabulka, která vyzývala k zadání čísla platební karty, platnosti a CVC kódu. Žena údaje vyplnila, protože stránky vypadaly věrohodně a nepřišlo jí nic podezřelé. Během další noci dotyčné začaly na mobil přicházet zprávy z internetového bankovnictví o platbách a navýšení dočasného limitu pro platby na částku 400 tisíc korun. Ráno byl již účet bankou zablokován a žena tedy osobně zašla do své banky. Tam jí pracovník po prozkoumání jejího účtu sdělil, že jí z něho odešly platby v celkové částce 287 tisíc korun a doporučil jí, aby se obrátila na policii.

V návaznosti na podvodná jednání prováděná popsaným způsobem policisté opakovaně vyzývají občany k obezřetnosti při prodeji zboží přes internet.

Podvodníci, kteří se vydávají za kupující, se snaží prodejce různými způsoby manipulovat k provedení různých plateb nebo k poskytnutí údajů k platební kartě apod. Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, fiktivními přepravními společnostmi nebo falešným příjemcem.

Prodávající by měl zbystřit vždy, když kupující navrhuje nestandardní způsob platby. Příkladem je výše zmíněné zajištění jeho platby "přepravní společností", která peníze uvolní například až poté, kdy bude složena záloha nebo bude zboží na cestě. Podezřelé samozřejmě je, pokud je na stránkách po prodávajícím požadováno, aby zadal údaje ze své platební karty.

Pokud prodáváte zboží přes internet a nechcete o své peníze přijít, nenechte se přesvědčit k nestandardním postupům a nikam nezadávejte své platební údaje.

Chomutov 29. listopadu 2023

