Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do obchodu

KLATOVY - Pachatel poškodil dveře a vnikl do vnitřních prostor, odkud neodešel s prázdnou.

Oznámení o vloupání do prodejny přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. V době od 30. prosince loňského roku do 4. ledna letošního roku, vnikl neznámý pachatel do obchodu na ulici Kpt. Jaroše v Klatovech. Pachatel po poškození dveří vnikl do vnitřních prostor, kde odcizil různé nápoje, mléčné výrobky, žvýkačky a z pokladny finanční hotovost. Svým jednáním pachatel způsobil škodu přesahující osm tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Pachatel se trestné činnosti dopustil v době, kdy je na našem území vyhlášen nouzový stav.

nprap. Ladmanová Dana

5. ledna 2021

vytisknout e-mailem