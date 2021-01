Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do domu

PLZEŇ – Muž čelí obvinění z několika trestných činů. Z trestní minulosti se nepoučil.

Plzeňští kriminalisté obvinili 36letého muže ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, zločinu krádeže v jednočinném souběhu s přečiny poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V době od 13. do 14. září 2020 v Plzni si na blíže nezjištěném místě a bez souhlasu oprávněného držitele měl opatřit platební kartu, se kterou se dne 14. září 2020 pokusil o neoprávněný výběr finanční hotovosti z bankomatu, což se mu nepodařilo. Dále dne 3. listopadu 2020 v dopoledních hodinách, násilným způsobem vnikl do bytového domu v Plzni na Borech. Prošel jeho dvorem, kde zahlédl pootevřené okno na ventilaci. Za použití síly vnikl do prostoru bytu v přízemí, odkud odcizil různé elektro nářadí a věci. Celkem tak způsobil hmotnou škodu poškozením za více jak 18 tisíc korun a odcizením za více jak 35 tisíc korun. V současné době je obviněný vyšetřován na svobodě.

nprap. Veronika Horová

15. ledna 2021

