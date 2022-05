Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do kolny

PRAPOŘIŠTĚ – Neznámý pachatel se násilným způsobem vloupal do kolny. Z té odcizil nářadí a způsobil tak škodu ve výši téměř 15 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení policie Kdyně přijali dne 1. května 2022 oznámení o vloupání do kolny v obci Prapořiště. K činu došlo v době od sobotního dopoledne do nedělních ranních hodin. Dosud neznámý pachatel vstoupil na volně přístupný pozemek rodinného domu, kde za použití násilí vnikl do samostatně stojící dřevěné kolny, ze které odcizil motorovou pilu a laserovou vodováhu. Zloděj svým jednáním způsobil škodu ve výši téměř 15 tisíc korun. Kdyňští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová

2. května 2022

