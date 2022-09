Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do chaty

KLATOVSKO – Pláničtí policisté prověřují případ vloupání do rekreačního objektu, ze kterého odcizil neznámý pachatel věci za téměř 25 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plánice prověřují případ vloupání do rekreačního objektu v jedné z menších obcí na Klatovsku. K činu došlo v době od 1. července 2022 do 28. září 2022 ze strany dosud neznámého pachatele, který nezjištěným způsobem vnikl do prostoru skladu, garáže a obytné části rekreačního objektu, odkud odcizil náhradní díly k motorovým vozidlům, náhradní klíče od objektu a visací zámky. Odcizením věci způsobil škodu ve výši téměř 25 tisíc korun. Pláničtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, pátrají po pachateli a odcizených věcech.



nprap. Barbora Šmaterová, DiS.

30. září 2022

