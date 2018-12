Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V rámci celostátní kontrolně-preventivní akce s názvem HAD se uskutečnily kontroly provozoven i na Tachovsku

TACHOV, STŘÍBRO, CHODOVÁ PLANÁ – Policisté a další instituce, které se do akce zapojily, kontrolovali dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o hazardních hrách.

Minulý víkend se ze soboty na neděli (tj. z 8. na 9. prosince) uskutečnila na území Tachovska kontrolně-preventivní akce s názvem HAD, která byla zaměřená na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (z. č. 65/2017 Sb.) a zákona o hazardních hrách (z. č. 186/2016 Sb.). Tato celostátní akce navazuje na sérii kontrol, které s uskutečnily v přechozích třech letech právě v souvislosti s konzumací legálních návykových látek a hazardního hraní ze strany dětí.

Do kontrolně-preventivní akce na Tachovsku byli zapojeni policisté tachovské pořádkové jednotky, kriminalisté i policejní psovod se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Kontrol se zúčastnili také příslušníci hasičského záchranného sboru, pracovnice hygienické stanice a české obchodní inspekce.

Při akci bylo na území měst Tachov, Stříbro a Chodová Planá zkontrolováno celkem sedm provozoven a 25 osob. Při kontrolách bylo zjištěno 6 přestupků, v jednom případě se jednalo o podání alkoholu dvěma mladistvým chlapcům ze strany jejich zletilého kamaráda. U obou mladistvých byla provedena dechová zkouška z pozitivním výsledkem. V jednom případě přístroj naměřil 0,86 promile alkoholu, ve druhém dokonce 1,89 promile alkoholu. Přestupek v souvislosti s podáním alkoholu osobě mladší 18 let policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. K řešení zbylých zjištěných přestupků při kontrolně-preventivní akci byly příslušné spolupracující instituce. Služební pes ve třech případech označil zbytkový pach omamných a psychotropních látek ve věcech kontrolovaných osob. Následně se ukázalo, že se tyto látky již ve věcech nenacházejí.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 12. 2018

