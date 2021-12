Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V nákladovém prostoru kamionu byli kromě zboží také cizinci

KRAJ/LIBERECKO – Případem se nyní zabývají policisté z Odboru cizinecké policie v Liberci.

Ve středu 15. prosince jsme přijali prostřednictvím linky 158 oznámení o kamionu, v jehož útrobách byli kromě deklarovaného zboží přepravováni také lidé. S podezřením, že by se uvnitř nákladového prostoru mohly nacházet nelegálně přepravované osoby, vyslalo operační středisko do areálu jedné z firem na Liberecku několik policejních hlídek, kynology a policisty z Odboru cizinecké policie. Po otevření nákladového prostoru návěsu se policistům podařilo zajistit celkem šest osob, které byly po provedení neodkladných úkonů umístěny do policejních cel.

V průběhu dnešního dne, tedy 16. prosince, pokračují se šesticí cizinců ve věku od 15 do 25 let další procesní úkony a prověrky. Jedná se především o výslechy za účasti tlumočníků, během kterých jsou zjišťovány podrobnosti k jejich přepravě, ale i skutečnosti, zda-li jsou cizinci žadateli o azyl v některé z jiných zemí.

Se dvěma osobami bude zahájeno řízení ve věci správního vyhoštění, další tři cizinci budou zajištěni v Zařízení pro zajištění cizinců, kde vyčkají na výsledek dublinského řízení, které by mělo vést k návratu do země, v níž požádali o mezinárodní ochranu. Další z osob bude vyslechnuta za účasti pracovníků Orgánu sociálně – právní ochrany dětí, po čemž by mělo dojít k jeho předání tomuto orgánu.

Nejedná se o první takový případ, který policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství v Liberci v poslední době řešili. V pátek 10. prosince zajistili tři osoby v nákladovém prostoru kamionu. Více se můžete dočíst zde.

16. prosince 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

