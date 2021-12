Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do Liberce přicestovali tři běženci, kteří se ukryli v kamionu

LIBEREC - Nyní je má pod kontrolou odbor cizinecké policie.

V pátek 10. prosince krátce před 15. hodinou přijel do areálu firmy v průmyslové zóně Liberec Sever zahraniční kamion, ze kterého po chvíli vystoupili tři mladí muži. Vzhledem k tomu, že svým vzezřením nápadně připomínali nelegální migranty, zaujali pozornost zaměstnanců firmy, kteří nás na místo přivolali.

Operační důstojník do areálu podniku vyslal policisty z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a ti trojici cizinců zajistili a převezli na policejní služebnu k provedení nezbytných úkonů. Ty směřují ke zjištění jejich totožnosti, ale i toho, z jakého státu k nám přicestovali nebo zda jsou žadateli o azyl v nějaké zemi. Tyto prověrky stále ještě pokračují, nicméně už teď víme, že o mezinárodní ochranu žádali v Rumunsku.

Jedná se o muže ve věku od 18 do 21 let, a proto je po ukončení prověrek umístíme do některého ze zařízení pro zajištění cizinců, kde si počkají na řízení o návratu do země, ve které požádali o mezinárodní ochranu, v tomto konkrétním případě do Rumunska.

Policisté z oddělení dokumentace odboru cizinecké policie v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro přečin organizování a umožnění nedovoleného překročení státních hranic. Vyslechli i řidiče kamionu, vše ale nasvědčuje tomu, že ten o přítomnosti nelegálních migrantů v návěsu jeho vozidla nevěděl. Proto mohl naši služebnu po výslechu svobodně opustit. V letošním roce jsme v Libereckém kraji odhalili v září ještě tři jiné běžence, kteří k nám nelegálně přicestovali.

11. 12. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

