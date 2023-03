Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zločin vraždy ve stádiu pokusu

KOŽLANY – Muž chtěl zabít svoji partnerku. Kriminalisté ho obvinili. Trestní stíhání však bude zastaveno, obviněný spáchal sebevraždu.

Dne 22. února 2023 v půl sedmé večer přijali policisté oznámení od zdravotnické záchranné služby, že v obci Kožlany došlo k napadení osmapadesátileté ženy jejím druhem. Na místo vyjeli policisté. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Případ si převzali kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a intenzivně se jím zabývali. Následujícího dne zahájili trestní stíhání sedmašedesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Toho se měl dopustit tím, že v rodinném domě, tedy ve společném obydlí, po předchozí slovní hádce se svou partnerkou ji uchopil oběma rukama za krk a se slovy, že bude po ní, jí začal rdousit. Poté vzal polštář a jednou rukou jí ho přidržoval na obličeji, druhou rukou jí stále škrtil. Po několika minutách přiběhl do bytu syn poškozené a strhl ho ze své matky. Ta se pak posadila na židli, kdy toho okamžiku využil obviněný, vzal do ruky dřevěný váleček a udeřil s ním zprudka ženu zezadu do temene. Načež syn poškozené opět zabránil dalšímu napadání své matky tím, že muže strhnul na zem. Ten pak dalších útoků už zanechal. Žena byla se zraněním transportována do nemocnice k ošetření. Útočník byl zadržen a obviněn. Kriminalisté spolu se spisovým materiálem doručili státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak byl obviněný převezen do vazební věznice. Zde obviněný spáchal sebevraždu. Trestní stíhání tedy bude zastaveno, protože obviněný zemřel.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. března 2023

vytisknout e-mailem