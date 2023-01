Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do prodejny objasněno

TŘEMOŠNÁ – Zloděj se vloupal do obchodu a ukradl motorovou pilu, fukar na listí, křovinořez a další věci.

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň – venkov ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Třemošná od počátku roku pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal do prodejny v obci Třemošná. Zloděj odstranil mříž okna, okno vypáčil a vnikl jím do vnitřních prostor prodejny. Odcizil poté motorovou pilu, fukar na listí, křovinořez, vysavač, upínací pás a prodlužovací kabel. Celková škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 22 500 korun a škoda na okně byla vyčíslena na 1 tisíc korun. Precizním šetřením policisté případ objasnili a v těchto dnech sdělili šestatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu krádež. Podezřelý kradl, i když byl trestním příkazem Okresního soudu Plzeň – město odsouzen v červenci 2022 pro stejný trestný čin k podmíněnému trestu v délce trvání deset měsíců se zkušební dobou do října 2023. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

25. ledna 2023

