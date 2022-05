Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupal se do kiosku

STAŇKOVSKO – Neznámý pachatel odcizil z kiosku alkohol a klobásy.

Policisté z obvodního oddělení policie Horšovský Týn zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Neznámý pachatel se v době od 14. května 2022 do odpoledních hodin dne 18. května 2022 vloupal do kiosku na fotbalovém hřišti jedné obce na Staňkovsku. Zloděj násilným způsobem vnikl do vnitřních prostor kiosku, odkud odcizil 11 kusů lahví alkoholu a 10 kusů klobás. Poškozením kiosku a odcizením věcí způsobil pachatel škodu za téměř 3 tisíce korun. Policisté se případem nadále zabývají a pátrají po pachateli.

