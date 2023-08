Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovští policisté pátrají po pohřešovaném muži

TACHOVSKO - Kriminalisté pátrají po pohřešovaném pětatřicetiletém muži, který odešel ze svého bydliště a do současné doby nejsou o něm známy žádné informace.

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném pětatřicetiletém muži, který v blíže nezjištěnou dobu během noci z 18. srpna 2023 na 19. srpna 2023 odešel z místa svého bydliště na Tachovsku a do současné doby o něm nejsou známy žádné informace. Pohřešovaný by se mohl zdržovat na území města Plzně. Muž je 173 až 178 centimetrů vysoké střední postavy, má černé krátké vlasy, po bocích vystříhané, na temeni delší, hnědé oči a bradku. Na obou loktech má vytetovaná dvě ženská jména Sofie, Melisa a chodí shrbeně. Na sobě by mohl mít šedou teplákovou soupravu, šedou mikinu s kapucí, na přední straně s černým potiskem a šedobílé sportovní boty.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14300823230310

(v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena)

V případě jakýchkoliv poznatků k pohřešovanému muži kontaktujte policisty z územního odboru Tachov osobně nebo na telefonním čísle 974 337 316 či 974 322 017, případně volejte na bezplatnou tísňovou linku Policie České republiky 158 nebo se obraťte na kteroukoliv policejní služebnu.

por. Barbora Šmaterová, DiS.

25. srpna 2023

