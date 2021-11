Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet s chodkyní

TACHOV – Řidič přehlédl chodkyni, která šla po přechodu na zelenou, a narazil do ní. Mladá žena byla z místa převezena do nemocnice na vyšetření.

Dopravní policisté přijali dnešního dne krátce po 5:00 hod. oznámení o nehodě, která se stala v Tachově na světelné křižovatce. Z ulice Stadtrodská jel s vozidlem Citroën 32letý muž, který odbočoval vlevo do ulice Panenská. Při tom přehlédl 21letou chodkyni, která přecházela po přechodu pro chodce směrem k poliklinice na zelený signál, a narazil do ní přední částí vozidla. Chodkyně po střetu utrpěla zranění, a tak byla z místa záchrannou službou převezena do nemocnice. Požití alkoholu policisté u obou účastníků vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Vzniklou škodu odhadli na 20 000 korun, nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

22. 11. 2021

vytisknout e-mailem