Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Slavnostní služební slib

PLZEŇSKÝ KRAJ - Do našich řad jsme přivítali na dvě desítky nových policistek a policistů.

Nebyl to pátek jako každý jiný, ale byl to pátek slavnostní. Řeč je o 1. březnu, kdy na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje složily na dvě desítky nových policistek a policistů svůj slavnostní slib k Policii ČR. Za přítomnosti vedení krajského ředitelství, svých rodičů, blízkých a kamarádů se tak stali našimi novými kolegy. Z rukou krajského ředitele brig. gen. Petra Macháčka a vedoucího Školního policejního střediska Domažlice mjr. Miroslava Krůty si převzali pamětní listy, které jim budou tento den navždy připomínat.

Po náročném několikatýdenním kurzu ve Školním policejním středisku Domažlice, kde se policejní nováčci seznámili např. s manipulací se služební zbraní, použitím donucovacích prostředků, naučili se základní, přesto nejzásadnější zákonné předpisy a postupy a pracovali na své fyzické i psychické stránce, mohou pokračovat ve svém profesním vzdělávání dál. Čeká je ještě základní odborná příprava v některém ze školních vzdělávacích zařazení, kde se kromě teorie seznámí i se širokou škálou činností policejní práce. Cesta to není jednoduchá a ani krátká, vyžaduje nejen nutnou dávku odhodlání a snahy posouvat se dál, ale i někdy kousek toho sebezapření.

Vše, co se naučili v našem školním policejním středisku, jsou základní kameny, na kterých budou v jejich profesním životě už jen stavět. Jak při této slavnostní události řekl vedoucí tohoto střediska mjr. Miroslav Krůta, policejní instruktoři na ně byli sice přísní, přesto k nim vždy měli lidský přístup a v rámci kurzu se snažili předávat našim novým kolegyním a kolegům nejenom své znalosti, dovednosti ale i zkušenosti, které za svou služební kariéru získali. Mjr. Krůta také zmínil následující: „Pevně věřím, že jste se u nás naučili vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti, ale i zodpovědnosti za své kolegy. O tom vaše služba v přímém výkonu, venku na ulici, jednou bude.” Jeho slova následně doplnil i ředitel našeho krajského ředitelství brig. gen. Petr Macháček, který zmínil mj. také to, aby naši nováčci nepodceňovali proces profesního vzdělávaní, neboť jejich teoretické znalosti jsou nezbytné pro následnou aplikaci v praxi a ve výkonu služby pro ně budou více než důležité. Ve svém projevu neopomněl ani poděkovat svým kolegům, kteří se na přípravném policejním kurzu podíleli, a k novým policistkám a policistům pronesl na závěr to nejzásadnější: „Přeji vám mnoho pracovních i osobních úspěchů, ale především to, abyste se vždy vrátili za svými nejbližšími ze služby v pořádku domů.”



Celé setkání se neslo v oficiálním duchu, které umocňovala i přítomnost čestné jednotky našeho krajského ředitelství a řada dalších formalit, které jsou s takto významnou ceremonií spjaty. Přesto to ale byla pro přítomné nováčky a jejich doprovody výjimečná chvíle spojená s pocity hrdosti i s dalšími emocemi. U některých blízkých byly na tvářích vidět kromě úsměvů i slzy dojetí.

Jsme rádi, že jsme touto cestou mohli oficiálně přivítat do našich řad naše nové kolegyně a kolegy, protože to nejcennější, co policie má, jsou, byli a vždy budou právě jen a jen policisté.



mjr. Mgr. Pavla Burešová

6. března 2024

