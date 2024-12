Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil se čtyřmi platnými zákazy řízení

PLZEŇ – Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policisté oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Plzeň kontrolovali ve středu 9. prosince 2024 v rámci zvýšeného výkonu služby v souvislosti s adventním časem vozidlo značky VW Touareg, které stálo zaparkované v ulici Husovo náměstí. Vzhledem k tomu, že automobil neměl platnou technickou kontrolu a nebylo k němu sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti, upozornili policisté na tuto skutečnost majitele vozidla, 38letého muže, který se nacházel na místě. Následnou lustrací zjistili, že muž má vysloveno několik platných zákazů řízení. Poslední s platností do června 2027. Muži tedy tuto skutečnost „připomněli“ a z místa odjeli plnit jiné služební povinnosti. Podle dosud zjištěných skutečností ovšem dotyčný asi po dvaceti minutách usedl do vozidla na místo řidiče a odjel. Nedojel však daleko. Řidiče zastavila stejná policejní hlídka, kterou upozornil jejich kolega z městského kamerového systému, který spadá právě pod oddělení hlídkové služby. Policisté muže zadrželi a umístili do policejní cely. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

11. prosince 2024

Odkazy do noveho okna foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem