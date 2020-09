Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič neuzamkl vozidlo

CHOTĚŠOV - Řidič dle všeho neuzamkl nákladový prostor u vozu, čehož využil dosud neznámý zloděj.

Dne 11. 9. 2020 patnáct minut po devatenácté hodině zaparkoval vůz tovární značky VW Transporter v Chotěšově 33letý muž. Řidič dle všeho zapomněl zamknout nákladový prostor u vozu, čehož využil dosud neznámý pachatel. Z nákladového prostoru odcizil různé nářadí jako např. elektrické bourací kladivo, včetně náhradního akumulátoru či příklepový vrtací šroubovák. Kromě nářadí zmizely i tři rybářské pruty. Celkovou škodu majitel vyčíslil na více než dvacet pět tisíc korun. Policisté případ kvalifikovali jako trestný čin krádež a po pachateli pátrají.



Zároveň by chtěli upozornit všechny občany, aby si připomněli pár preventivních rad. Než odejdete od vozidla, měli byste si zkontrolovat, zda jsou řádně uzavřená okna, dveře i střešní okénko. Obezřetní buďte při uzamykání vozidla dálkovým ovladačem. Své vozidlo uzamykejte i v nepatrné nepřítomnosti. I pro vás bezvýznamná chvilka, může pachateli stačit na to, aby vás připravil o majetek. Uvnitř vozu nenechávejte žádné věci, elektroniku ani zavazadla. Rovněž platí, že to, co je pro vás nepodstatné, pro zloděje může být velkým lákadlem. Ve vozidle nenechávejte pokud možno ani snímatelný panel od rádia. Totéž platí i v případě, že ve voze používáte přenosný navigační systém. I otevírání zavazadlového prostoru na parkovišti je riskantní, jelikož můžete pachateli ukázat, na jaké místo se má zaměřit. Ostražití buďte i u ukládání nákupu do vozidla. Osobní doklady i klíče od vozu mějte vždy u sebe. Ani doklady od vozidla nepatří do útrob vozu. Vezměte si je s sebou. Zaparkovaný vůz nenechávejte delší dobu bez dozoru, občas jej zkontrolujte. Vhodná je instalace autoalarmu nebo jiného zabezpečovacího systému.

V případě, že i přes veškerá opatření dojde k vloupání do vozidla, ihned volejte Polici ČR na bezplatnou linku 158. Zvýšíte tak šanci na vypátrání pachatele. Před příjezdem policistů vozidlo ponechte v takovém stavu, v jakém jej zanechal pachatel. V opačném případě můžete znehodnotit upotřebitelné stopy.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

14. září 2020

