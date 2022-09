Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté dopadli pachatele krádeží

DOMAŽLICE – Policisté od začátku léta řešili případy opakovaných krádeží. Pachatele dopadli, jeden z nich skončil poslední prázdninový den ve vazbě, druhý je stíhán na svobodě.

Policisté z územního odboru Domažlice od začátku léta řešili několik případů majetkové trestné činnosti. Několikatýdenní práce policistů byla úspěšná a v jejich rukách skončila dvojice recidivistů z Domažlicka ve věku devětadvaceti a šestadvaceti let.

Starší z dvojice mužů v druhé polovině měsíce června 2022 vnikl do neuzamčeného motorového vozidla zaparkovaného na parkovišti u prodejny potravin v Domažlicích a z peněženky, která byla uložena v batohu na sedadle spolujezdce, odcizil finanční hotovost ve výši téměř 3 tisíce korun. O měsíc později na tom samém místě opět vnikl do neuzamčeného vozidla a z přední sedačky spolujezdce odcizil batoh, ve kterém byla peněženka s finanční hotovostí, osobními věcmi, doklady a platební karta, čímž způsobil škodu ve výši přes 2 tisíce korun. Následně se pokusil ještě prostřednictvím odcizené platební karty zaplatit v automatu, ale k uskutečnění platby nedošlo. O pár dní později s vědomím, že není držitelem žádného řidičského oprávnění, nasedl v Domažlicích do nezajištěného osobního vozidla, ve kterém nalezl klíč a následně s ním odjel k místnímu vlakovému nádraží. Tam vozidlo odstavil a klíč od auta odnesl s sebou. Téhož dne se dopustil ještě dalšího protiprávního jednání, kdy vnikl do jednoho z domu v obci Domažlice, odkud odcizil finanční hotovost ve výši 240 Euro, zlaté hodinky, dalších několik kusů zlatých šperků a klíčky od vozidla. Odcizením věcí způsobil škodu ve výši přesahující částku 100 tisíc korun. O několik dní později se vloupal do jedné z restaurací v obci Domažlice, odkud odcizil tentokrát 40 tisíc korun.

Mladší z pachatelů řídil na začátku prázdnin i přes platný zákaz osobní automobil z obce Domažlice do nedaleké obce na Domažlicku. Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel má uložený až do měsíce října příštího roku.

Protiprávního jednání se muži dopustili i společně, kdy vnikli neuzamčenými vrátky na pozemek rodinného domu na Domažlicku, odkud z hospodářských budov odcizili tři motorové pily, elektrickou kotoučovou brusku a autobaterie. Dále z jedné budov vynosili na silnici a připravili si ke krádeži další nářadí, ale při nakládání věcí do osobního automobilu, kterým na místo přijeli, byli vyrušeni majitelkou domu. Nasedli do vozidla a z místa odjeli. Odcizením věcí způsobili škodu ve výši téměř 7 tisíc korun.

Uvedených jednání se oba muži dopustili i přesto, že již byli za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech pravomocně odsouzeni.

Dne 30. srpna 2022 obvinil policejní komisař staršího muže z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředků a neoprávněné užívání cizí věci a mladšího pak z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vyšetřovatel zaslal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí staršího z obviněných mužů do vazby, návrh soudce akceptoval a rozhodl o jeho umístění do vazby. Druhý obviněný je stíhán na svobodě.



nprap. Barbora Šmaterová, DiS.

2. září 2022

vytisknout e-mailem