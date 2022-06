Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pohřešování mladistvého

VEJPRNICE - Mladistvý odešel z domova za kamarádem, který je rovněž vyhlášen v celostátním pátrání, a společně by se mohli pohybovat na území města Plzně.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22420629220311

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Jmenovaný byl naposledy viděn matkou v místě současného bydliště v obci Vejprnice dne 27. června 2022 v 14:30 hodin, kdy odešel údajně za svým kamarádem, který je rovněž v pátrání pro útěk z výchovného ústavu (https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18190615220012). Pohřešovaný se od této doby do místa bydliště nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Mobilní telefon má nedostupný. Pohřešovaný neužívá žádné léky. V minulosti nebyl pohřešován a je předpoklad, že by se mohl pohybovat na území města Plzně ve společnosti svého kamaráda.

Pohřešovaný mladistvý je zdánlivého stáří 16 -17 let, vysoký 175 cm, hubené postavy, má oválný obličej, hnědé oči a krátké světle hnědé vlasy. Má být oblečen do modrých džínů roztrhaných na kolenou, černého trika značky Tommy Hilfiger, černé mikiny značky Nike s kapucí a obut do bílých bot značky Nike Airforce. S sebou má mít šedou pánskou taštičku značky Nike. Na pravé ruce má tetování od lokte až po prsty.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

30. června 2022

