Pod vlivem drog usedl za volant

ROKYCANY – Při silniční kontrole policisté zjistili řidiče pod vlivem drog a bez řidičského oprávnění.

Ve čtvrtek 17. února v odpoledních hodinách policisté z dopravního inspektorátu Rokycany při silniční kontrole zastavili vozidlo tovární značky Seat Leon. Vozidlo řídil třiačtyřicetiletý muž, který jel po Plzeňské ulici směrem do centra Rokycan a to i přesto, že nebyl držitelem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu motorových vozidel. Řidič se dobrovolně podrobil orientačnímu testu na drogy, který ukázal pozitivní výsledek. Následně byl převezen k lékařskému vyšetření do zdravotnického zařízení. Proti řidiči byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.



nprap. Bc. Josef Vítek

21. února 2022

