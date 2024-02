Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po hledané ženě

PLZEŇSKÝ KRAJ - Hledaná žena měla nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, ale nástupu se vyhýbá.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledané osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13090823220311

(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Na jmenovanou vydal Okresní soud Plzeň – město příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro přečin krádež, ale doposud do výkonu trestu nenastoupila. Hledaná osoba se nezdržuje na žádné soudu známé adrese a nástupu se vyhýbá.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby nás neprodleně kontaktovali na lince 158.



por. Ing. Eva Červenková

15. února 2024

