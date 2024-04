Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Obviněn z několika trestných činů

PLZEŇ – Obviněný muž je stíhán vazebně.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 31letého muže, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu nebezpečného vyhrožování. Podle dosud zjištěných skutečností odcizil obviněný muž začátkem března letošního roku poškozené ženě mobilní telefon, když jela vlakem. Muž ji nejdříve požádal o drobné. Když mu žena odpověděla, že žádné peníze nemá, začal do ní kopat a přitom jí z ruky vytrhl její mobilní telefon. Z místa následně utekl. Poškozená muže doběhla v uličce vagónu. Ve chvíli, kdy chtěl obviněný na ženu opět zaútočit, využila jeho chvilkové nepozornosti, vyndala mu telefon z kapsy a z místa utekla.

O dva dny později nastoupil obviněný muž do dalšího vlaku, kde oslovil jednoho ze zaměstnanců s tím, že by chtěl zaplatit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zaměstnance, který ve vlaku prodával nápoje, zeptal se muže, co si dá k pití. Obviněný reagoval na otázku agresivně a začal druhému muži vyhrožovat fyzickým napadením a dokonce i zabitím. Při kontrole následně nepředložil průvodčímu platnou jízdenku, kterou si odmítal zakoupit, a proto byl vyzván, aby si z vlaku na příští zastávce vystoupil. Na zastávce již na agresora čekali policisté.

V obou případech byl obviněný muž stíhaný na svobodě. Místo toho, aby se ponaučil, pokračoval v páchání trestné činnosti. Podle dosud zjištěných skutečností se koncem března a začátkem dubna letošního roku dvakrát vloupal do stejného rekreačního objektu v Plzni v městské části Bolevec. Při prvním násilném vniknutí odcizil televizi včetně antény a set top boxu. Při druhém vloupání již nebylo co odcizit, tedy co by mohl později zpeněžit. Odnesl si tedy „alespoň“ kostkovanou košili, kterou si na sebe rovnou oblékl. Policisté muže po chvíli zadrželi nedaleko chaty.

Policejní komisař následně proti němu zahájil trestní stíhání a obvinil ho z pokračujícího přečinu krádeže a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody. Státnímu zástupci podal podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval.

por. Michaela Raindlová

17. dubna 2024

