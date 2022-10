Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Usnul za volantem

HOLÝŠOV – Dvaadvacetiletého řidiče přemohl za jízdy mikrospánek, přejel do protisměru, kde se střetl s dalším osobním vozidlem. Dopravní nehodou byla způsobena škoda za 255 tisíc korun.

Dne 11. října 2022 v podvečerních hodinách došlo na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Holýšov a Ohůčov k dopravní nehodě. Dvaadvacetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia jel ve směru jízdy od obce Holýšov na obec Ohůčov. Plně se nevěnoval řízení, za jízdy ho vlivem únavy přemohl mikrospánek, přičemž částečně přejel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem tovární značky Škoda Fabia, které tím bylo odraženo vpravo do silničního příkopu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění pětadvacetiletého řidiče osobního vozidla Škoda Fabia, který byl převezen do zdravotnického zařízení k lékařskému ošetření. U obou řidičů byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky. Na vozidle Škoda Octavia byla vyčíslena škoda na částku 200 tisíc korun, na vozidle Škoda Fabia 50 tisíc korun a na svršku silničního příkopu 5 tisíc korun. Dopravní nehodou se nadále zabývají domažličtí dopravní policisté.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

12. října 2022

